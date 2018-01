Multiplicar experiencias a través del baile

María Belén Moreno

Tratar de curar heridas y ayudar a crecer. De eso se ocupan a diario quienes forman parte de la murga Los Amigos, de El Algarrobal, en Las Heras.



Así lo contaba con un profundo sentimiento Héctor Andrés Murúa, referente de esta agrupación: "Este año cumplimos 18 años porque empezamos a trabajar en el año 2000 con niños y jóvenes. La idea era tratar de sacar los chicos de la calle y que lleven una mejor calidad de vida en su familia y en su zona.

A través de la cultura popular que lleva este baile intentamos cubrir alguna de sus necesidades y multiplicar sus experiencias".



A Héctor Murúa lo apodan el Pelado y se evidencia en su persona la pasión que tiene por lo que lleva adelante: "Esto va creciendo y hay un respeto mutuo, los chicos valoran lo que se les ofrece y eso me motiva a no aflojar, porque yo también necesito de ellos".



La murga está integrada por unos 50 chicos entre 5 y 16 años pero hay algunas mamás que también se han sumado a esta actividad. Provienen de lugares muy humildes de Las Heras como son los barrios La Esperanza, Franco Silva, San Pablo y Victoria y de los asentamientos Centorbi y Junín. Hay muchos papás que trabajan en los hornos de ladrillos, en la chacra y en la construcción.



Para preparar y hacer lucir a la murga hay adultos que brindan talleres de cinta, bandera, malabares y baile swing y con pirámides. También se les enseña el manejo de bombo, platillos y percusión.

Además de las ocupaciones referidas al baile los chicos reciben apoyo escolar y actividades deportivas. Por lado, alrededor de unos 40 adultos se capacitan para llevar adelante diferentes microemprendimientos, como son corte y confección o cotillón.



Sheila Talquenca tiene 9 años y en sus ojitos brillan la picardía y la inocencia. Ella es parte de la murga y desde el principio estuvo fascinada: "Mi mamá me iba a anotar en un ballet pero al final le dije que no porque salía muy caro, entonces me anoté en la murga porque me encantó cómo bailaban, además porque el Pelado nos trata muy bien. En la murga bailamos imaginando lo que podemos hacer".



Los Amigos se mueven con ritmos uruguayos y brasileños y sus bailes los realizan al compás de diferentes coreografías. Este trabajo que hacen les ha dado la oportunidad de participar en algunos carnavales y vendimias departamentales. Este año se presentarán en el Carrusel de la Vendimia y al respecto Héctor Murúa comentó: "Es una gran alegría para nosotros y en este caso bailamos con chicos más grandes porque el recorrido es largo".



Han tenido la posibilidad de viajar a otros departamentos y otras provincias pero la mayor dificultad que se les presenta es el traslado: "Siempre nos invitan de muchos lugares y recibimos ayuda del departamento y de la provincia para poder hacer los viajes", contó el Pelado. El medio de transporte propio es uno de los mayores anhelos para esta colorida y movediza murga de Las Heras.