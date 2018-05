Manos en acción

Claudia Veloce Lucero

cveloce@fundacongrupoamerica.org.ar

Facebook: página solidaria mendoza



Historias de gente extraordinaria, de grandes corazones y manos que siempre dan, de eso se trata este espacio. Gente común, que trabaja, estudia, tiene familia, y que muchas veces también pasó necesidades. Personas que salen de su zona de confort para ver alrededor y modificar aquellas cosas que no están bien.



Marcelo Torres tiene 58 años, una vida de trabajo y también de sacrificio. Se fue a vivir a Buenos Aires siendo muy joven, vivió en la calle, dormía en una plaza, estaba solo y sin la calidez de un hogar. "Yo conozco lo que es vivir en la calle y la pena que se acarrea de vereda en vereda", enfatizó el estilista.

Sin embargo, aprendió una profesión, trabajó mucho y conoció el éxito. Pero con la crisis Argentina del 2001 tuvo que cerrar sus locales en Buenos Aires, volver a Mendoza sin nada, y empezar de cero, con sólo su fuerza de trabajo.



En esos momentos difíciles se convirtió casi por casualidad en el peluquero del trueque, actividad que le permitía intercambiar su profesión por diferentes alimentos o productos para sostener a su familia.



Junto con su esposa, Claudia Mabel Palacio, también estilista, entendieron que la solidaridad no tiene fecha de vencimiento, que siempre se puede hacer algo por alguien. Se convirtieron en una mano tendida, en una oportunidad para mucha gente. Así como lo hicieron con él cuando estando en situación de calle "un colega, Rubén Eduardo, me dio trabajo a mí que era una persona grande", señaló Torres.



Es por ello que en su local de calle Las Heras profesan el arte de dar. Junto con Claudia, lograron convertir esa palabra en acción permanente. Una de las grandes cosas que entendieron es que con su trabajo pueden brindar o transmitir algo de felicidad a las personas a través del corte de pelo. "Que no es sólo que la gente se vea bien sino que se sienta bien. A través de esto hemos logrado muchas sonrisas, cariño y hemos conseguido que mucha gente renueve su estima", dijo Marcelo.



Hoy Claudia no está, falleció hace poco, pero sus ganas y su espíritu lo siguen acompañando. "Unas semanas antes de partir me dijo tenés que hacer y yo te estaré acompañando", sostuvo emocionado Marcelo.



Por esta razón Marcelo no se detiene y hoy realiza el evento Cortes Solidarios 2018, en el Paseo de Artesanos de la estación Belgrano, ubicado en avenida Las Heras y Belgrano de Ciudad. Allí todos aquellos colegas o estudiantes de peluquería que quieran participar pueden sumarse y ser parte de esta gran acción. Van a realizar cortes de pelo o peinados a cambio de alimentos no perecederos o ropa en buen estado.



Todo lo recaudado será destinado al merendero El Rebaño y a una escuela de El Carrizal.



Hasta ahora la sociedad de Mendoza ha sido muy generosa y siempre ha respondido a las diversas convocatorias solidarias. Hoy hay muchas carencias, por eso esta propuesta es extensiva a toda la provincia, para todo aquel que tenga ganas de colaborar, de dar, de abrir su corazón.



"Estamos preparados para ofrecer algo por algo y vamos a esperar a todos con los brazos abiertos. A mí no me cuesta nada y sé lo bien que hace. Esperamos que todo se transforme en cariño", concluyó Marcelo.