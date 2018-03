Manitos a la Obra y su ayuda en La Polvosa

Recordando su niñez y los momentos vividos en el lugar donde creció, Florencia García sintió la necesidad de colaborar con la comunidad de La Polvosa en Lavalle. "Toda la niñez viví en la comunidad de La Polvosa y no teníamos oportunidad ni lugar de realizar estas actividades. La empatía nos lleva a hacer estas acciones y recibir las sonrisas de los niños, el agradecimiento de los padres al ver felices a sus hijos", explico García.



Así surgió el proyecto para hacer algo por los niños del lugar, y brindarles quizás las oportunidades que ella no tuvo.



En setiembre del 2014 "comenzamos realizando encuestas sociorecreativas para conocer a la comunidad y saber si la gente estaba interesada en lo que teníamos para ofrecerles. En noviembre de ese año realizamos el primer encuentro bajo la frase 'nadie sabe lo que puede lograr hasta que lo intenta'. Con una convocatoria de 15 niños y unos diez papás", explicó Florencia Molina.



Así surgió el proyecto comunitario y merendero Manitos a la Obra. Desde ese entonces trabajan para poder brindarle a la gente de la comunidad y de zonas cercanas las mismas posibilidades que tiene cualquier otra persona de realizar actividades recreativas, salidas y conocer diversos lugares de la provincia. También los asesoran y colaboran con ellos para resolver cuestiones referidas a sus necesidades básicas.



El equipo de trabajo está formado por los coordinadores Gloria Frías, Esteban Bazán, Emilce Oliva y Florencia Molina.



"Tenemos a cargo la comisión de 25 padres y 35 niños. Cada jornada de Manitos a la Obra consta de un tiempo para realizar una actividad didáctica como los talleres de comprensión lectora, comunicación social o educación para la salud. Luego se hace un recreo y comenzamos con las actividades recreativas, como danzas, deportes, artesanías. Después compartimos una merienda y reflexionamos sobre una frase o una temática del día, como los derechos humanos y violencia de género", detalló Florencia.



Recientemente comenzaron con talleres de costura, tejido y pintura sobre tela, destinados a las mujeres del lugar.



En vacaciones funciona tres días en la semana y un día el fin de semana. En época escolar funcionamos los días domingos a partir de las 17 , porque los niños tienen doble escolaridad.



Actualmente funcionan en el patio de un vecino de la comunidad que gentilmente les presta su casa, sin embargo sueñan con poder tener un lugar propio donde desarrollar todas actividades y poder incluir más talleres para la gente de La Polvosa.



Para reunir los fondos necesarios realizan diversas actividades, como rifas, bingos, ferias de ropa y en el mes de mayo llevarán a cabo una Carrera Solidaria. La que se realizará el 27 de mayo, a las 9, en el departamento de Lavalle. La inscripción tiene un valor de $250 más un alimento no perecedero. Se les entregará una remera y un kit de hidratación.



Desde Manitos a la Obra invitan a toda la comunidad a participar en esta carrera o a sumarse al proyecto acompañándolos, ya sea una tarde o colaborando con el aporte de sus conocimientos, dando un taller... O bien con donaciones de ropa en buen estado, porque solventamos todas nuestras acciones con ferias de ropa.