Junín y Vendimia Solidaria entregaron la tercera casa

La Municipalidad de Junín y Vendimia Solidaria entregaron ayer una casa de 56m2 a una familia local, integrada por la pareja y dos hijos, uno de ellos con discapacidad motriz. La vivienda fue construida con ladrillos de plástico recuperado, fabricados por un programa comunal y tiene un calefón solar. Es la tercera entrega que realiza la Comuna a través de Vendimia Solidaria en años consecutivos y la segunda con este sistema de construcción.



Claudia Analía Deliberto tiene 41 y es abogada. Cuando nació Martino hace 5 años, decidió dejar de ejercer la profesión y dedicarse totalmente a su primer hijo, que presenta una discapacidad motriz. Hace 10 meses llegó Israel, el segundo hijo. La familia ya era más grande y el garaje que alquilaban, adaptado como vivienda, estaba muy lejos de cubrir sus necesidades esenciales.



El único ingreso es el de Fabio Montenegro (46), el padre de la familia, que es obrero de la construcción y que, además de los pequeños Martino e Israel, tiene otros dos hijos ya mayores, de una pareja anterior, que viven en Jujuy y que cada tanto desean venir a visitarlo.



Pero de pronto, en 44 días intensos de trabajo, con materiales modernos y un sistema de construcción que ya le ha permitido a Junín levantar 300 viviendas con fondos municipales, la ahora tienen su casa propia y sin cargo de cuotas, ya que la Comuna donó a través de Vendimia Solidaria el costo total.



Ayer por la mañana, en un predio de 106 lotes ubicado en la villa de Medrano, entre fincas y en un lugar paradisíaco desde donde se tiene una vista perfecta de la cordillera, el intendente Mario Abed y el empresario Daniel Vila, por Vendimia Solidaria, entregaron a la familia las llaves de su casa.



El loteo está conformado por algunos vecinos de la unión vecinal Posta de Medrano, que ya logró entregar 86 casas hace un tiempo y que ahora va por esta nueva etapa. "Los vecinos compraron los lotes, que ya están escriturados individualmente, juntaron los fondos para realizar la urbanización y la Comuna gestionó las columnas de alumbrado público. Ahora, con los créditos UVA, están construyendo sus casas", contó Mauricio Ramírez, director de Vivienda de Junín, al explicar cómo es el lugar donde vivirán los Montenegro.



Pero la casa de esta familia es sin costo para ellos, ya que Desarrollo Social del Municipio hizo un estudio entre todas las familias necesitadas y se consideró que este es el grupo familiar que más la necesita.



"Estamos muy agradecidos por esto, por habernos elegido entre tantas familias con necesidades y que hayan contemplado la situación de Martino. Ahora nos toca hacer a nosotros de esta casa un hogar. Para nosotros, Martino y su necesidad no son una cruz, sino una bendición, por más que sea un camino muy difícil el que nos ha tocado. Ustedes nos ayudan a recorrer este camino y esta casa nos ayuda a esto", dijo emocionada Claudia.



Daniel Vila: "Ser solidario es dar lo que el otro necesita"

El empresario Daniel Vila aprovechó la cita del Evangelio que instantes antes se había leído en la bendición de la vivienda y afirmó que la Sagrada Escritura sostiene: "La casa que se construye sobre la piedra es sólida. Y esa piedra es la fe que tenemos en Dios, parados sobre un lugar sólido. Claudia y Fabio seguro han tenido fe".



Sobre esto, se dirigió directamente a la familia y les dijo: "Ustedes vivían en un garaje y han llegado a esta casa porque han tenido fe. Ahora solo falta llenarla... y se llena con amor, como el que tienen hacia sus hijos Israel y Martino".



Luego, repasó la historia de este programa de la Fundación Grupo América y expresó: "Vendimia Solidaria trabaja desde hace tres años con Junín y, por lo menos, hemos podido resolver el problema de vivienda a una familia mendocina cada año. Es un paso. Que las familias tengan un techo es la base".

Párrafo seguido, remarcó: "El mundo está cada día más injusto. Aquellos que tenemos una responsabilidad mayor tenemos la obligación de ayudar", y acotó: "Para mí, ser solidario no es dar lo que a uno le sobra, si no dar lo que el otro necesita".



Abed: "No tenemos ninguna villa"

El intendente Mario Abed relató el momento en que comenzó este desafío de entregar una casa por año a través de Vendimia Solidaria.



También recordó: "Desde hace mucho tiempo habíamos decidido en Junín hacer viviendas más económicas, pero dignas, con fondos propios. Ya llevamos 300 viviendas hechas. Por eso no tenemos villas en el departamento. Creo que somos el único que no tiene ninguna villa".



Abed también adelantó que, en el programa Junín Punto Limpio con el que ahora se fabrican ladrillos, "en abril vamos a hacer punta con un proyecto superador que va a ayudar a la vitivinicultura".



También el jefe comunal resaltó que "esta casa se levantó en 44 días" y subrayó la efectividad del sistema y el compromiso de quienes trabajaron en el proyecto para concretar el sueño del techo propio.