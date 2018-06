Fundación Grupo América entregó tablets en Junín

La donación de tablets que Vendimia Solidaria efectuó al departamento de Junín , se realizó en el edificio de la comuna, y fueron entregadas al concejo de Adultos Mayores. Dado que en los últimos dos años el municipio viene trabajando para acercar a los abuelos en el uso de las nuevas tecnologías.





Recibieron las 10 tablets el intendente Mario Abed; Yésica Ballardi, subsecretaria de Desarrollo Social del departamento; la presidenta del Concejo Deliberante, Sandra Astudillo; la delegada de adultos mayores de Junín, Celia D´Bendetto; y la reina de adultos mayores Mafalda Riveira.





Es por esto que la donación que realizó la fundación les permite a los distintos centros de jubilados contar con las herramientas necesarias para que los abuelos puedan integrar los conocimientos y la praxis.





El Concejo de Adultos Mayores de Junín, nuclea a todos los centros de jubilados de los distintos distritos del departamento. Desarrollan actividades de forma articulada con la gente de la tercera edad, para capacitarlos y actualizarlos en diferentes temáticas que los incluyen.





Para el intendente Mario Abed "la donación de Vendimia Solidaria nos pone muy felices. Porque en el departamento de Junín tenemos wi fi en todos los espacios públicos y en todos los colegios.





Ahora vamos a establecer el wi fi en todos los centros de jubilados, para que pueda haber una conversación permanente con el intendente, con el municipio e incluso entre ellos" Alicia Rosales vive en Junín y como parte del Concejo de Adultos Mayores agradeció esta donación "porque a la gente grande, nos hace falta aprender de estos temas. Ahora las computadoras nos van permitir incluso agilizar ciertos trámites o incluso el contacto con la comuna".





"Este gesto de la fundación es de gran ayuda y una demostración de que la edad no importa, lo que importa son las ganas de aprender. Estos elementos que hoy vamos a recibir nos van a permitir estar más conectados. Necesitamos tener esa comunicación para poder conectarnos con las generaciones pasadas, presentes y futuras y para eso esta donación y los cursos del municipio son muy buenos", dijo Carlos Albornoz, integrante del Consejo.





"No se olviden que antiguamente la persona que no sabía leer ni escribir era analfabeta, hoy día el que no sabe computación desconoce el progreso y se convierte también en analfabeto", concluyó Carlos.