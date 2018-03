Facundo Manes: "La solidaridad activa el placer en el cerebro"

El médico Facundo Manes estuvo en Vendimia Solidaria y analizó la forma en que el altruismo influye en el cerebro. como siempre, lo resumió con palabras fáciles: "cuando uno da, se activa un circuito en el cerebro, un circuito de placer que también lo activa la cocaína o una hamburguesa con queso. Claramente, cuando somos altruistas nos sentimos bien".





Manes explicó que animales y seres humanos tienen un mecanismo para ser altruistas: por lo que se ve. "Si vemos a una persona ahogándose, inmediatamente intentamos salvarla, lo hacemos por igual primates u hombres".





"Pero el ser humano es la única especie que puede ser altruista a futuro, es decir, con lo que no se ve. Sarmiento, cuando diseñó el sistema educativo argentino estaba pensando en que el país podría tener a futuro al doctor Favaloro", ejemplificó Manes.





Finalmente sostuvo que "en una sociedad como la nuestra, con desigualdades es nuestra obligación ayudar porque uno no puede tener una felicidad completa si no lo hace. Y dijo que "estamos muy concentrados en nosotros y no en el otro. Hay que practicar la empatía, ponerse en el lugar del otro y tratar de sentir lo que siente el otro".