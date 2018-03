Ayudando a Comenzar con Esperanza

Claudia Veloce Lucero

cveloce@fundacongrupoamerica.org.ar

Facebook: página solidaria mendoza



Hace siete años un grupo de ex empleados de YPF sintieron las ganas y el ímpetu necesarios para colaborar con aquellos sectores más vulnerables de la sociedad.



Asesorados por un equipo técnico, notaron que la gente con discapacidad se encontraba un poco desamparada.



Buscando la manera de hacer un trabajo sólido, fundaron la asociación civil sin fines de lucro Comenzar con Esperanza.



La institución apuesta a la formación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad, brindando distintos talleres y capacitaciones que apuestan a formarlos en diferentes oficios u ocupaciones, para que luego puedan integrarse en la sociedad.



"Cuando esto comenzó hace siete años éramos 30 personas las que estaban incluidas laboralmente. Hoy, dados los diversos problemas económicos que hemos pasado, son 10 personas las que están en esta asociación, con el sueño puesto siempre en seguir creciendo", sostuvo Rubén Torres, presidente de la organización.



Entre las actividades integradoras que realizan, está la preparación de viandas de catering para una importante agencia de viajes y turismo de la provincia.



Además, recientemente han comenzado una nueva etapa en la institución, con la compra y puesta en marcha de una máquina que fabrica bolsas de polietileno.



Se trata de un emprendimiento que se suma al de las viandas, ofreciendo a la sociedad bolsas de polietileno es sus diversas medidas y densidades. Buscando proveer a diferentes empresas, organismos o particulares sus productos.



También realizan la confección de bolsas ecológicas, con detalles realizados a mano y únicas en el mercado.



"Buscan mediante estas actividades que la gente con discapacidad no sólo aprenda un oficio, sino también que salgan a la calle, ofrezcan sus productos, los defiendan y los vendan", explicó Iris Gómez, capacitadora del lugar.



Se trata de encontrar en esta asociación un lugar donde formarse, un espacio de contención y principalmente una posibilidad laboral.



Para seguir creciendo, están buscando un espacio físico donde puedan desarrollar todas las ideas integradoras que tienen "necesitamos desarrollar más acciones para incluir a más chicos. Uno de los proyectos que queremos llevar adelante es la construcción de muebles con pallets", sostuvo Rubén.



En Comenzar con Esperanza saben que no pueden bajar los brazos, que tienen que seguir luchando para derribar ciertos tabúes y para que la gente con discapacidad tenga un futuro, un lugar en la sociedad, un trabajo digno.