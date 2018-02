Pascual Porco y Amelie, otra vez junto a las reinas

Pascual Porco (55) y Erica Gómez (37) serán los encargados de la imagen que lucirán reinas y candidatas de la Vendimia 2018 que competirán por el cetro nacional el 3 de marzo.

El estilista sumará esta vez 17 años como responsable de los peinados de las chicas y Erica lidera junto con su esposo Amelie Capacitaciones. Este año por tercera vez serán los encargados del maquillaje y la estética de las 18 representantes departamentales.



Entre los aspectos que tienen en común estos profesionales exitosos es que comparten sus horas de trabajo con sus familias. Los tres hijos de Porco y su esposa, Puppy, trabajan codo a codo en los locales que tienen en la provincia. Mientras, Erica comparte la conducción del negocio junto a su esposo, Juan Pablo, y sus hijas, Sofía y Milagros. "Mi marido era jugador de fútbol pero yo lo convencí para que trabajara conmigo en el rubro de la estética y aceptó", dijo sonriente la mujer oriunda de San Carlos, que llegó a la ciudad con 16 años y el sueño de estudiar Filosofía y Letras y que terminó capacitándose en maquillaje, masoterapia y estética.



De a poco incursionó en los medios y uno de sus primeros clientes reconocidos fue Gabriel Canci. Le siguió Gisela Campos y hoy se dedica al equipo de periodistas y a los visitantes de programas emitidos por El Siete. También trabaja en otros medios mendocinos.



Erica y Juan Pablo son cabeza de un equipo de 32 profesionales, entre instructores, maquilladores externos encargados de los medios y equipos de marketing. "Me apasiona el trabajo que hacemos en Vendimia como también a los chicos que estudian en nuestra institución, que ya suman 500. Veo que la mayoría trabaja todo el año para capacitarse y ser elegidos para que nos acompañen en la fiesta más importante de Mendoza", comentó la mujer que, además, integra una asociación que ayuda a chicos que padecen de cáncer y con problemáticas sociales.



Ella y el grupo que lidera ya están listos para pasar alrededor de 15 días con las postulantes. "Lo primero que hacemos, apenas ellas llegan al hotel, es la manicuría y les colocamos un esmalte que dura cinco días. Luego, el trabajo de maquillaje lo vamos eligiendo según las actividades que tienen", adelantó.



Todo en familia

Pascual Porco es uno de los estilistas más reconocidos no solo en Mendoza sino en varios países de Latinoamérica. Ha peinado a la mayoría de las modelos argentinas que vienen aquí, pero sin dudas su "perlita" más preciada es Mirtha Legrand. "Hace mucho que no viene a Mendoza, pero cuando viene siempre me llama para que la peine. Es un gran honor para mí", dijo Pascual, que heredó de su padre la pasión por su trabajo.



Su papá, Pascual, fue un inmigrante italiano que llegó huyendo de la Guerra Mundial y se instaló en Mendoza, donde abrió su peluquería, llamada Pedrito en homenaje a su hermano muerto en la guerra.



"Dentro de 17 años cumplimos 100 años en el rubro. Mi padre falleció hace tres años y nosotros heredamos la pasión por lo que él hacía. Somos una gran familia de peluqueros, ya que lo son mi madre, mis sobrinos, mis primos y cuñados", comentó el estilista que hace 21 años preside la Asociación Cuyana de Peinadores y Peluqueros y también lleva 6 años al frente de la Confederación Mundial Libre del rubro.



Si bien se ha dado el gusto de peinar a personalidades de la farándula, le queda un sueño pendiente. "He peinado a casi todas, pero me falta Susana (Giménez), y con eso ya estaría más que satisfecho con mi carrera", dijo.



Como para mostrar en qué puso el acento para ser un peluquero reconocido, aconsejó que siempre hay que ser "el primero que abre y el ultimo que cierra. No podés cerrar al mediodía porque si no te convertís en uno más. Además hay que actualizarse, y en mi caso doy charlas en diferentes países, donde soy más conocido que en mi propia tierra", confesó entre risas el hombre que quería estudiar derecho pero que por esas cosas de la vida terminó siendo un estilista famoso y reconocido. "Es un orgullo enorme formar parte de la Fiesta de la Vendimia. Es uno de los momentos más esperados a nivel profesional y nos dedicamos enteramente junto a mis hijos y un grupo de 32 profesionales", comentó.



Contó que este año el peinado de las soberanas departamentales será un homenaje a Nuri Donnantuoni, Reina Nacional 2005, que murió en febrero de 2015 en un accidente vial. "La recordada Nuri llevaba el pelo recogido y un jopo invertido: así peinaremos a las chicas para la noche del Acto Central", adelantó.