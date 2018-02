"Mi mamá fue virreina de Rivadavia y ella siempre me alentaba para que me presente"

Julieta Lagos, de 21 años, es la esperanza que tienen todos los vecinos de Rivadavia para que la corona nacional de la Reina de la Vendimia se vaya este año al Este de la provincia. La joven estudiante de kinesiología viene de una tradición de reinas en su familia y dice que asumirá su rol con total responsabilidad.



"Desde chiquita a mi familia le gustaba la Vendimia, mi mamá y mi tía fueron virreinas de Rivadavia. Mi mamá siempre me decía que lo hiciera porque ella lo disfrutó mucho", comenta la joven. Su mamá murió hace tres años, tras una larga lucha contra el cáncer. "La admiro mucho por su fortaleza y su humildad", cuenta Julieta.



A Julieta la buscan para que represente a su departamento desde hace varios años, pero ella nunca se enteró. "Desde los 18 que le vienen diciendo a mi papá que me presente, pero él no me contaba y decía que no directamente y la gente me preguntaba por qué no me gustaba, pero yo ni me enteraba de esas propuestas, este año me buscaron directamente a mí y acá estoy", cuenta la soberana.



Dice que una de sus principales cualidades es la responsabilidad y el esfuerzo. "Asumo con responsabilidad todo lo que toca y creo que es algo muy importante para una reina", afirma.



"Creo que el rol de la reina es representar a su lugar, a su tierra, también hacer de nexo entre el pueblo y la autoridad, ser embajadora de la Fiesta de la Vendimia", comenta Julieta.



En un futuro le gustaría recibirse y ejercer su profesión en su departamento y hacer posgrados fuera del país. "Me gusta mucho la parte de rehabilitación y de estética también", cuenta. La soberana también tiene como pasión el vóley. Practica ese deporte desde hace 6 años en Rivadavia y entrena cuatro días a la semana y los fines de semana juega.



"La Vendimia no es un concurso de belleza, para ser reina no solamente hay que tener en cuenta los rasgos físicos, sino la preparación, los conocimientos, la responsabilidad, hay factores más importantes que la belleza", asegura Julieta.



La soberana ha tenido la oportunidad de participar como modelo en diferentes eventos de moda de la provincia. "Lo hago como un hobbie. Me llaman diseñadores, Ferraro por ejemplo, para las expo", cuenta.



Edad: 21 años

Estudios: pasó a tercer año de kinesiología

Representó a Andrade

Situación sentimental: está de novia hace tres años con Emmanuel Cirrincione, quien juega al fútbol en Godoy Cruz y antes, en Vélez.

Ojos: marrones

Cabello: castaño

Familia: vive con su papá, Javier (49), que es asesor productor de seguros, y su hermana, Florencia (18). Su mamá falleció hace tres años y medio de cáncer.