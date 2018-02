Mirar a Antonella Curati y no detenerse en sus ojos celestes que eclipsan es casi imposible. La reina de la Vendimia de Junín hipnotiza no sólo por su mirada sino también por su carisma y su personalidad. La joven de 24 años es profesora de Matemática y piensa llevar los números a los chicos de una forma más simple para que les resulten atractivos.





Antonella cuenta que la buscaron hace tres años para representar a su distrito, Philipps, y que llegó a inscribirse pero se arrepintió en ese momento porque no iba a poder cumplir con sus obligaciones en la facultad.





Este año la buscaron otra vez y se decidió. "La verdad es que vengo a disfrutar, no tengo nada que perder. Ahora todo lo que venga por delante es un regalo, no espero nada más que disfrutar de esta experiencia", confesó la joven.





La soberana vive con su mamá, su papá y sus dos hermanos y entre todos atienden el almacén que tienen en la casa familiar. Como se recibió en octubre de 2017 de profesora de Matemática, este año después de Vendimia buscará horas para ejercer su profesión.





"Pienso que los chicos les tienen miedo a las matemáticas, pero creo que es por culpa de los docentes. No les creamos el interés. Yo odiaba Matemática, hasta que lo entendés y más en la secundaria, son cosas simples y te abre la mente y te hace pensar", explicó la "profe".





Para Antonella la Vendimia no es un concurso de belleza, aunque sí la tengan en cuenta en ciertos aspectos. "Miss Mundo, por ejemplo, sí es un concurso de belleza, acá no competimos en bikini", explicó.





La soberana contó que en las redes sociales ha visto y leído comentarios muy violentos. "Muchos piensan que por exponerte en Vendimia te tenés que bancar todo y no es así. Hay mucha impunidad en las redes, uno no puede criticar como se le dé la gana. Yo he denunciado muchos comentarios porque eran groseros.





No me creo perfecta, son cosas que no suman", comentó.





La joven también se refirió al movimiento feminista y dijo que está de acuerdo con Ni Una Menos, aunque agregó que le parece mal que "las mujeres nos agredamos entre nosotras, no podemos pedir el respeto de otro si no nos respetamos entre nosotras".





Ficha personal

Edad: 24 años

Estudios: se recibió de profesora de Matemática en octubre

Representó a Philipps

Situación sentimental: está de novia desde hace 6 años y medio con Gabriel, que estudia Higiene y Seguridad y trabaja en una bodega. Él también es de Philipps y "hay proyecto de casamiento más adelante"

Ojos: celestes

Cabello: rubio

Familia: su mamá Graciela Pellegrino (53), es ama de casa y atiende el almacén de la familia. Su papá es Antonio Curati (54), transportista. Tiene dos hermanos: Fabricio (25), que es visitador médico, y Rosario (21), quien estudia Profesorado de Educación Especial