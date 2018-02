Grandes marionetas y objetos con luz propia, las apuesta de la gran fiesta

En Constelación del vino habrá 130 metros de pantallas y la puesta será muy importante. Cecilia Agüero, responsable de video, dijo que las imágenes se usarán de tal forma que el público pueda leer todo lo que ve como un solo conjunto.



"Hay una puesta importante, pero tratando de estar unificadas con lo que pasa en las cajas lumínicas y lo que pasa abajo, hay menos imágenes, más tranquilas y más pictóricas, más bellas; la idea es que la gente pueda leer todo en conjunto, no que tenga que leer las cosas por separado, que sea todo como más unificado, es distinto a pensar un audiovisual convencional", explicó sobre su trabajo.



En su equipo trabajan cinco personas y ya realizaron todas las filmaciones y están en la etapa de posproducción, que lleva el 80% de avance. Hubo 10 jornadas de rodajes y calcula que habrán sido dos semanas y media de edición. "No nos podemos escapar de la temática, más que ser innovadores en lo que mostramos, es mostrarlo con una belleza particular, unida pictóricamente a las cajas lumínicas y bajar un cambio, no es un video clip", contó.



Grandes marionetas

En el espectáculo Constelación del vino, los directores mostrarán en uno de los cuadros grandes marionetas que serán animales. El encargado de darles vida es el jefe de utilería mayor, Bruno Cazzola, y su equipo, que también integra su hermana Emilia.



"Estamos a contra reloj pero ya estamos acostumbrados. Hay un cuadro de personajes en el que me ayudó un ilustrador, Haku Sen. También estuve trabajando con Gabriela Céspedes en el desafío de unas marionetas muy gigantes que van a estar en uno de los cuadros. Son personajes animales en grandes marionetas", adelantó Cazzola.



Este año, a diferencia de otras vendimias en las que los elementos de utilería son pintados de forma tradicional, Cazzola decidió innovar y utilizar archivos ampliados.



"Son ensambles, es el dibujo pequeñito llevado a grandes escalas, hicimos un uso de medios tecnológicos. Hay impresos sobre tela y se han usado distintas técnicas gráficas para construir esas utilerías", explicó.



Cazzola contó que trabajar con el sistema de ensambles les permitió que estuviese primero el esqueleto de los títeres para que los actores puedan ensayar con eso. "Lo que permite esto, además, es la precisión del diseño, no me encuentro con interpretaciones de mi diseño", afirmó. La utilería mayor está al 70% de avance y "falta ajustar lo más complejo", dijo.



"Al ser archivos no hay manera de volver atrás, eso ha optimizado los tiempos. No todos han estado acostumbrados a trabajar con estas cosas, yo creo que el espectador va a notar la diferencia cuando lo vea", adelantó a Diario UNO.



Con luz propia

"Las Vendimias de la Vilma (Rúpolo) tienen bastantes objetos y esto enriquece la puesta en escena", explicó Damián Belot, el jefe de utilería menor, encargado de diseñar y pensar todos esos elementos que actores y bailarines llevan en sus manos en escena.



"Estamos supervisando y vamos a los diferentes talleres en donde se está trabajando, esa gente son artistas reconocidos dentro de Mendoza, artísticas plásticos y escenográficos", comentó.



Belot adelantó que en esta Vendimia, además de haber muchos objetos, muchos "son mágicos en su puesta en escena". "En un cuadro que es el cosmos hay mucha luz, los elementos están trabajados con LED y tienen luz propia, creemos que va a dar un efecto muy interesante", afirmó.



"A cada cuadro hay que darle características particulares, se trabaja mucho en equipo con los vestuaristas, se apoya el efecto del traje por la utilería, por suerte el trabajo en equipo es muy bueno", comentó Belot. En esta utilería, los trabajos están al 70% y la idea es que cuando suban los artistas para los ensayos generales tengan los elementos listos.



"Hay efectos que han usado en otras Vendimias, pero es la forma en que lo usás, es cómo se disponen, cuando se hace la constelación que es un cuadro muy luminoso hay una coherencia entre la luz, los brillos y el LED por eso lo de la constelación, el libreto te pide que sea luminoso", agregó.



Belot dijo que se ha innovado en materiales porque han usado más livianos y anticipó algo de la escena de la fundación. "Es muy colorida y es dramática y se transforma en comedia, en esa escena aparecen los títeres gigantes que son animales y ahí se encuentra mucho color. Acá tiene que ver con algo que me gusta de la Vilma (Rúpolo) y el Guillermo (Troncoso) y es que les dan emotividad a los cuadros, no sólo es un show, en este caso tiene mucho de emotividad y eso te ayuda a que la gente se prenda. Va a ser una fiesta para recordar", remarcó Belot.