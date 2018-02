Entre tires y aflojes, los drones son una promesa que se diluye

Ya no falta nada. En cinco días se celebrará una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia y desde el Gobierno de Mendoza todavía no confirman si los prometidos drones finalmente participarán aportando novedosos efectos lumínicos a la puesta en escena de Constelación del vino.



Sí aseguraron que ninguna de las empresas que se presentaron a la licitación cumplió con los requisitos exigidos en el pliego. Sin embargo, fuera de los términos establecidos un oferente habría completado la documentación necesaria y los permisos de la ANAC para prestar el ansiado servicio.



Por lo tanto, solo habría drones si la producción de Vendimia cambia los términos administrativos y realiza una contratación directa de este recurso que se utilizaría por primera vez en el Acto Central, y como espectáculo en el resto del país y el continente, tal como aseguran los miembros del staff vendimial.



Mariano Morales, el encargado de efectos especiales de la Fiesta, aseguró que después de muchas dificultades, la empresa interesada en brindar el show de drones alcanzó todos los requisitos y autorizaciones que la Administración Nacional de Aviación Civil exige y que estos papeles fueron ingresados a Cultura por mesa de entrada.



"Va a haber drones siempre y cuando Cultura lo decida. Ya están todos los permisos aprobados solo resta que se haga una contratación directa al igual que se hace con otros servicios. Desde mi opinión, si hay un único oferente y un producto único, exclusivo, se puede elegir con contratación", dijo.



Alejandro Pelegrina, director de Producción Cultural, consultado sobre este aspecto no respondió. Su hermetismo puede interpretarse como una falta de resolución sobre la decisión que se tomará. Aunque desde la Secretaría de Cultura ya habían aclarado la semana pasada que pese a todas las dificultades la intención era seguir trabajando hasta último momento para que los drones formen parte de la Fiesta.



De acuerdo con lo que les informaron a los técnicos de la Fiesta, si los drones son aprobados para salir a escena habrá 2 asistentes técnicos, 16 pilotos y 4 coordinadores de vuelo con drones vigías que supervisarán desde el aire la posición de todos los equipos. Usarán luminarias LED para simular galaxias, constelaciones, estrellas fugaces, la Cruz del Sur y diversas formas móviles realizadas en un plano superior. Aparecerán cinco veces en cuatro cuadros.