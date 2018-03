Con ustedes Daniela Vilches, reina de San Carlos

En Daniela Vilches (25) San Carlos pone sus esperanzas para la corona nacional de la Fiesta de la Vendimia . La joven está a punto de recibirse de fonoaudióloga y su papá es agricultor, por lo que conoce desde chica la vida en el campo mendocino.





Daniela cuenta que está haciendo su tesis sobre bilingüismo quechua/castellano en comunidades rurales del Valle de Uco y que le gustaría dedicarse a trabajar en atención temprana y con chicos con discapacidad.





"Antes me habían buscado, pero se me complicaba con los estudios y además era muy chica. Este año me preguntó una vecina de Chilecito, lo conversé con mi familia, ellos me apoyaron y decidí presentarme", cuenta Daniela sobre cómo llegó al reinado.





Para la soberana, la reina debe ser "una embajadora de su departamento, en cuanto a lo turístico, lo cultural, lo social. Y también en cuanto al agro. Ser un nexo con y para la gente que más lo necesita".





Por su experiencia con su papá como agricultor, para la joven es necesario facilitar el acceso al capital para poder adquirir tecnología para mejorar en los campos.





"En realidad Vendimia es un concurso de belleza, es inevitable. Más allá de que algunas personas ven la belleza física, otras ven a la persona en sí y sus conocimientos en cuanto al departamento y a la provincia. No debería ser un concurso de belleza", opina la soberana.





Daniela ve a la mujer hoy con un rol muy presente y activo. "Es más igualitario que en otras épocas. Me identifico con los movimientos feministas porque soy una mujer, vengo de una mujer. Y me parece que han servido mucho esos movimientos para la igualdad y también para apoyar a las mujeres, porque en estos últimos tiempos ha habido muchos femicidios y mucha violencia de género", agrega la joven.





La soberana lleva tatuada la letra "T" en honor a su abuelo, con una estrella en la muñeca "porque es su guía". "Lo admiraba mucho a mi abuelo, se llamaba Antonio, pero le decíamos Tony; era una persona muy trabajadora, muy humilde, muy carismática y muy cariñosa", confiesa. Tiene, además, otro tatuaje, que es un árbol en la espalda que es "el significado de la vida".





Edad: 25 años Estudios: finalizó el cursado de Fonoaudiología y Terapia del Lenguaje, y le quedan algunas materias y la tesis Representó a Chilecito Situación sentimental: soltera Ojos: marrones Cabello: castaño claro Familia: su mamá es Graciela (51) y es comerciante. Su papá es Sergio (53) y es agricultor, tiene finca en Chilecito. Además tiene dos hermanos: Joaquín (24), que tiene una nena, Martina (2) que es su ahijada, y María Abril (18), que terminó el Secundario





