Carolina Moralejo, reina de San Rafael

Carolina Moralejo (23) espera llevarle la corona nacional de la Vendimia a San Rafael después de 20 años. La soberana afirma que el rol de la reina tiene que estar relacionado con lo social y pone el foco no en lo material, sino en la importancia de compartir tiempo con la gente.





"Una reina debe estar atenta a las necesidades de la gente, del departamento, de los distritos, escucharla, y a veces es importante la ayuda material, pero es muy importante el hecho de compartir momentos, el estar con la gente, dedicarle tiempo", opina Carolina.





La representante es profesora de Educación Física e instructora de un formato de entrenamiento funcional llamado Kropp 3D. Además, es maquilladora profesional. Por su trabajo, cuenta que le costó decidirse cuando la buscaron para ser reina de Rama Caída, el distrito al que representó.









"Tengo muchas ganas de trabajar tanto por mi departamento como por toda la provincia. Me gustaría trabajar en la realización de proyectos viables, relacionados con mi profesión, del deporte y del entrenamiento funcional. También quisiera colaborar en proyectos de energías renovables, que me parecen muy importantes. Creo que hay que promocionar que se realice el paso de Malargüe a Chile de baja altura, en Las Leñas, falta que se haga el túnel. Eso sería muy importante porque se beneficia toda la provincia. Nos sale más barato para exportar, eso me gustaría impulsarlo", cuenta la soberana, que ya tiene un paquete de ideas claras y concretas sobre hacia dónde le gustaría llevar su reinado.





Para ella, la Vendimia no es un concurso de belleza. "No sólo se evalúa la belleza física, se evalúan el compromiso, los valores, el comportamiento, las actitudes, la forma de expresarse", opina Carolina.





"Creo que, como mujeres, nos tenemos que respetar y valorar, y se habla de la violencia y a veces se genera de una mujer hacia otra. Para mí todos somos seres humanos y tenemos la misma posibilidad de hacer las cosas, a veces no estoy de acuerdo con el fanatismo, pero tampoco con las actitudes machistas, tenemos que tratarnos como seres humanos y respetarnos entre nosotros", dice la reina sobre los movimientos feministas.





Edad: 23 años Estudios: es profesora de Educación Física y maquilladora profesional Representó a Rama Caída Situación sentimental soltera Ojos color miel Cabello castaño Familia su mamá es Marita (48), profesora de manualidades. Su papá es Aldo (55), ingeniero civil. Tiene una hermana mayor, Luciana (25), que es la mamá de su sobrino, Tiziano (7), y tiene dos hermanos menores: Ana (16), que está en el secundario, y Ezequiel (12), que va a empezar la secundaria este año





Dónde seguirla





Instagram: @caromoralejo

Facebook: Caro Moralejo









Foto: Luis Amieva. Estilista: Gabriela Gaitán para Gabriel Terceros. Maquillaje: Fabiana Collino para Amelie Capacitaciones.