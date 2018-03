Así será el look de las reinas para el Acto Central

María Echegaray

uno_escenario@diariouno.net.ar



Revelamos el vestuario que lucirán las soberanas y además analizamos en detalle los atributos que recibirá la futura Reina Nacional



El glam, la elegancia y la sofisticación llegarán esta noche al Teatro Griego Frank Romero Day de la mando de las 18 reinas departamentales que competirán en la esperada elección de la Reina Nacional de la Vendima.



Las soberanas junto con Victoria Colovatti, Reina Nacional de la Vendimia 2017, y Romina Pettaro, Virreina Nacional, no sólo engalanarán la fiesta con su gracia, frescura y belleza, sino que, además, serán las encargadas de que la moda y el estilo se luzcan como nunca sobre el escenario.



Pero, ¿en qué consiste exactamente el vestuario y los atributos que cada una llevará? ¡A anotar!



Vestido

Este año la famosa diseñadora Dalila Tahan será la encargada, por octava vez, de vestir a las 18 candidatas.



El modelo será un diseño simple de tafeta de seda natural, media campana de cortes puros y con la parte superior hecha de tul con ramas de lentejuelas bordadas y superpuestas.



En cuanto al color azul noche fue el elegido para esta ocasión. Esta elección es completamente acertada ya que este es el tono preferido de las reinas más famosas del mundo. Máxima de Holanda lo eligió para la ceremonia de coronación del rey Guillermo, la Reina Letizia de España suele llevarlo para actos oficiales y Kate Midldleton, duquesa de Cambridge, lo tienen entre sus favoritos.



Dalila también vestirá a la Reina y Virreina actual, y aunque aún no hay fotografía de los modelos que llevarán, la diseñadora adelantó que buscará vestirlas representando a la Luna, es decir de blanco, y al sol, amarillo respectivamente.



Capa

Como no podía ser de otra manera, tanto las reinas departamentales como las nacionales tienen su capa. Sin embargo, es muy posible que por razones de comodidad, esta noche sólo la Reina y la Virreina lleven esta prenda.



Preparadas para todo el año, las soberanas salientes tienen dos modelos: una capa de verano realizada por el diseñador mendocino Alejandro Ferraro en 2015 y, una capa de invierno creada por Raúl Saldeña.



En el acto central probablemente las soberanas luzcan las capas de Ferraro, ambas confeccionadas en satén de seda con labrados en cristal de roca. El diseñador eligió el color rojo, donde predominan los bordados dorados, para la Reina, mientras que la de la Virreina es de color azul y sus bordados en plata.



Corona

El atributo más importante de cualquier Reina. Símbolo de majestuosidad, poder y grandeza, la corona de la Reina Nacional de la Vendimia es digna de la realeza.



Esta joya, realizada íntegramente por la familia Vendemmia, resalta rasgos netamente mendocinos como el sol naciente, el símbolo de la libertad, la Cordillera de los Andes, los viñedos, la alameda, los diques, los toneles, las hojas de parra, racimos de uva y el Escudo provincial. En su base están representadas la fauna autóctona de la región y las puntas de lanzas que usaron los aborígenes de nuestra tierra.



En su totalidad pesa 630 gramos y en su estructura posee oro 18 kilates; plata 925, brillantes, esmeraldas, zafiros y cuarzo. Un verdadero tesoro provincial.



Cetro

Si bien cada departamento tiene su cetro, los ojos estarán puestos en la fabulosa joya que la actual Reina Nacional entregará a su sucesora.



Este atributo está confeccionado en madera de sarmiento. En su extremo superior tiene el cuerno de la abundancia que aparece en el Escudo provincial, con un precioso racimo de uvas. Toda esta pieza está íntegramente hecha en plata 925; puntualmente se usaron 200 gramos.



Una verdadera obra de arte creada y donada por la familia Vendemmia en 1995.



Anillo

Por último la soberana Nacional recibirá un anillo. El mismo fue incorporado a los atributos en el 2007.

La pieza es de oro y cuenta con un racimo de uvas realizado con zafiros engarzados. Además cuenta con bellísimos brillantes que simulan las gotas del rocío.



¿Quién será la siguiente portadora de esta joya? ¡A descubrirlo esta noche!