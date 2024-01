Cinco razones por las cuales Reñaca es tan buscada

1. Si hay algo que no se padece allá es el calor. En la V Región ese no es un problema. Los días están signados por las nubes y la niebla en la mañana, que por una directiva divina desaparecen religiosamente al mediodía, dándole paso sol, que irradia pero no sofoca.

Eso permite para algunos madrugadores salir a caminar o correr desde temprano por la rambla, sin tener que lidiar con esas temperaturas que penetran el cuerpo y te invitan a abandonar el ejercicio. Y para los otros madrugadores, dormir sin molestias después de una noche de “carrete” (boliche).

Por la tarde, cuando la piel ya absorbió los rayos suficientes, el agua helada del mar funge como el paliativo ideal. Luego, por la noche, refresca lo necesario como para estar bien con una campera y evitar el uso de aires acondicionados.

2. Reñaca es una ciudad hospitalaria que tiene el atributo de conservar su impronta pero, a su vez, de mimetizase con la idiosincrasia argentina. Es decir, de brindarle las comodidades que el turista necesita. Por ejemplo, de simplificar el tema del cambio (en Reñaca pagan $610 chilenos por dólar y en Viña $603), disponer de Posnet en la mayoría de los lugares, de pasar la música que los argentinos escuchan y muchos etcéteras.

3. Los precios son extensivos a casi todos los locales del país. De hecho, si uno consulta por internet la página del supermercado Santa Isabel, verá que los valores son idénticos en la sucursal de Santiago y en la de Reñaca. Con la misma lógica operan los quioscos: los más próximos a la playa exhiben, prácticamente, las mismas cifras que los que están en el corazón de la ciudad.

Por otro lado, además de esa suerte de honestidad comercial, la mera comparación con los precios de Mendoza casi no arroja diferencias. En términos generales, a pesar de que el cambio es desfavorable, los valores son similares y son muy puntuales los rubros en donde no conviene. En esos casos, realmente son onerosos los costos, por ejemplo: el taxi de Viña a Reñaca (7 minutos) cuesta $250; el vino (que puede llevarse desde Mendoza) o el estacionamiento ($80 pesos la media jornada los fines de semana).

4. Reñaca de a poco va adquiriendo un carácter cosmopolita. Según se escuchó durante mucho tiempo, el primer mes del año predominaba el mendocino, pero ahora no. Ahora coexisten junto con porteños, rosarinos, cordobeses y chilenos, quienes cambiaron febrero por enero.

5. Aunque parezca inverosímil, los manjares domésticos son sanos, a diferencia de la regla general en donde comer rico significa una ingesta ponzoñosa. Es que los pescados y mariscos son el plato fuerte del país trasandino y se sirven con condimentos que no son nocivos para el estómago.