Qué es la Mecatrónica, la ingeniería que eligió el "uncunauta"

“Tengo muchos amigos que me dicen que soy un genio. No soy ningún genio. Conozco a diez millones de personas más inteligentes que yo, no conozco a una que no sea capaz de hacer cualquier cosa. Pero es solamente tocar puertas porque, hasta que uno no toca puertas, no se da cuenta de que la oportunidad estuvo siempre ahí. Uno vuelve de allá con la cabeza dada vuelta porque se siente capaz de hacer lo que sea. Me encantaría que la gente tuviera esa visión, que rompiera ese paradigma de que estamos confinados a estar acá, de que es imposible. Encima, con internet es todo muy fácil”. La cita es de Marcos Bruno, extraída de la entrevista que publicó el portal Unidiversidad el 30 de junio de 2016, titulada “Hoy cualquiera puede participar en la exploración espacial de Marte”.