Todos los partidos del Mundial 2026 que podés ver gratis en El Siete y seguir en vivo por Radio Nihuil

Los enviados especiales ya están en Kansas City y El Siete transmitirá en vivo más de 30 partidos, incluyendo todos los encuentros de la Selección argentina, permitiendo a los hogares mendocinos disfrutar de la competencia en cada una de sus instancias y reforzando el compromiso de la empresa con la producción de contenidos de calidad, cercanos y relevantes.

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Además, el Mundial 2026 será el eje fundamental de la programación, con móviles, informes, entrevistas y contenidos exclusivos vinculados al desarrollo de la máxima competencia y la participación de la Selección Argentina.