Todos los partidos del Mundial 2026 que podés ver gratis en El Siete y seguir en vivo por Radio Nihuil

Grupo América Interior tendrá una completa cobertura del Mundial 2026 con enviados especiales de Diario UNO, El Siete y Radio Nihuil, y transmisiones en vivo de los partidos más destacados.
Grupo América Interior tendrá una completa cobertura del Mundial 2026 con enviados especiales de Diario UNO, El Siete y Radio Nihuil, y transmisiones en vivo de los partidos más destacados.
Grupo América Interior tendrá una completa cobertura del Mundial 2026 con enviados especiales de Diario UNO, El Siete y Radio Nihuil, y transmisiones en vivo de los partidos más destacados.
Los enviados especiales ya están en Kansas City y El Siete transmitirá en vivo más de 30 partidos, incluyendo todos los encuentros de la Selección argentina, permitiendo a los hogares mendocinos disfrutar de la competencia en cada una de sus instancias y reforzando el compromiso de la empresa con la producción de contenidos de calidad, cercanos y relevantes.
Además, el Mundial 2026 será el eje fundamental de la programación, con móviles, informes, entrevistas y contenidos exclusivos vinculados al desarrollo de la máxima competencia y la participación de la Selección Argentina.
Por su parte, Radio Nihuil contará con la transmisión de los principales partido, salidas especiales, análisis y la participación de sus equipos periodísticos, llevando a sus oyentes la actualidad del torneo con la inmediatez y la cercanía que caracterizan a la radio líder de Mendoza.
Fase de grupos
16avos de final
Fase de grupos
16avos de final
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinal
Tercer puesto
Final