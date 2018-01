La actriz y cantante Martina Tini Stoessel es la encargada de poner en marcha este lunes por la noche el ciclo Acercarte en el Parque Camet de Mar del Plata , con un recital gratuito al aire libre al que ella definió como "una montaña de emociones que tiene de todo un poco".





En una entrevista que mantuvo con la agencia Télam a pocas horas de su presentación, la chica que saltó a la fama mundial de la mano de "Violetta" y que con su trabajo solista se ganó un lugar destacado en la escena pop internacional aseguró que espera con ansiedad el lanzamiento de su nuevo disco.





"Es completamente diferente a mi primer trabajo solista. Encontré una faceta nueva mía que quizás ni yo sabía que existía, que la tenía en la sangre", aseguró la artista sobre su nuevo trabajo.





La presentación de "Tini" se producirá a las 20.30 en la edición 2018 del ciclo Acercarte, que se extenderá hasta fin de mes y que también anuncia recitales de Dread Mar I, Los Caballeros de la Quema, Chano, el Chaqueño Palavecino y Miranda!





-¿Quién es la que saldrá al escenario en Mar del Plata? ¿Una chica argentina que visita la Costa Atlántica o la artista global que llena todo tipo de estadios?

-Es una chica argentina que vivió un montón de cosas a lo largo de su vida, cosas que la hicieron como persona, pero que no deja de ser argentina, ni de haber vivido casi toda su vida acá. Presentar por primera vez mi show en Mar del Plata me pone muy feliz, sinceramente. Porque este ciclo Acercarte invita además a venir a personas que quizás no habían podido ver este tipo de show.