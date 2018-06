Tercera fecha en la Liga del Martín Zapata

La liga de fútbol del Zapata jugó su tercer fecha y luego de una tarde muy peleada estos fueron los resultados: La Crema (1) vs (5) Mufasa, Manaos (6) vs (4) Bayer Muni, Juancho+4 (6) vs (2) Pholvazo, La Mano de Scioli (5) vs (1) Trankilon and Jerry y Dtoke (3) vs (2) Los Caudillos del Civico.





Entre los partidos más destacados de la fecha se halló el de Liverfull (1) vs (7) El Rejunte, el de Magios que se impuso ampliamente por 10 sobre 1 a Pajax, Puskas que venció por 7 a 2 a Pachucas (Enzo Sosa se convirtió en el goleador marcando 5 goles para su equipo) y Ndeah que ganó 8 a 0 sobre Lechester City.





El partido que más dio que hablar y no por su resultado, fue el de Cachumbas y Rescabio, luego de media hora de puro fútbol donde se vio de todo. Cachumbas se terminó llevando el encuentro ganando 3 a 2. Los goles del equipo ganador los marcó Facundo Gomez y Augusto Fabiancic x2, los de Rescabio fueron hechos por Ezequiel Chiofalo y Joaquín Cisterna.





En la mañana; temprano y con bajas temperaturas, los jugadores de la liga empezaron a calentar el ambiente con las siguientes victorias: La famosa 36 (5) vs (2) Chacales, Biri Biri (5) vs (4) 5codigo Da Vinci, Tiki Tiki (0) vs (4) Chancho Team, Las Trenzas del Pelado (4) vs (7) Isenbeck, NDAH (5) VS (2) Covinsal, DATV (6) vs (3) Roba Choclo, Rusteze (5) vs (8) Inventaron el VAR y Bigote FC (4) vs (2) De Taquito FC. El partido destacado de la fecha 3 fue el de Tembleke contra Ilolay, teniendo como ganador a Ilolay quien aplastó por 13 goles por 0 a su rival.





Las mujeres también tuvieron su fecha con estos resultados: Barcelocas (3) vs (0) Girls y Fachipiola (3) vs (1) Las Justitas.





El partido entre Aquiles Bailo y Las Leonas fue el más interesante, un partido trabado que finalmente se lo terminó llevando por 2 a 1 Aquiles Bailo, goles de Micaela Escudero x2 para el ganador y de Celeste Ferreyra para su rival.