"Creo que me merezco estar, me he ganado el derecho a estar, pero también he visto durante esta semana que tengo mucho que mejorar. Estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho, pero también siento que tengo que mejorar si quiero volver a tener la oportunidad de estar acá", agregó el actual número 9 del ranking ATP.

https://twitter.com/ESPNtenis/status/1330266586922557450 Los últimos tres meses de Diego Schwartzman tuvieron un impacto fuertísimo en su carrera. ¡Así los repasó El Peque! #TENISxESPN @dieschwartzman pic.twitter.com/1Hw4whogw1 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 21, 2020