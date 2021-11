Roger Federer no jugará en Australia ni en Roland Garros

Federer, nacido en Basilea hace 40 años y ganador de 20 Grand Slam, cifra récord que comparte con el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, jugó por última vez el 27 de junio pasado cuando perdió en los cuartos de final de Wimbledon con el polaco Hubert Hurkacz, en inferioridad de condiciones por la lesión que lo persigue en la rodilla derecha.

federer-2.jpg Roger Federer no ha podido jugar desde junio y espera volver a mediados del 2022

El suizo, ex número uno del mundo y ganador de 103 títulos en el circuito, se operó tres veces la rodilla en los últimos 18 meses, sin poder solucionar el problema.

"Estaría extremadamente sorprendido si pudiera jugar en Wimbledon. Mi ambición es ver de lo que soy capaz por última vez, también me gustaría despedirme a mi manera, en una cancha de tenis", añadió el suizo.

https://twitter.com/sebatorok/status/1460942118646693892 Fabulosa entrevista a #Federer, por @maeschmann, en @tdgch.



"¿Volveré para una pequeña gira o para algo más grande? Nadie lo sabe. Estoy luchando por ello. Mi vida no se va a derrumbar si no vuelvo a jugar una final de Grand Slam. Pero volver atrás sería el último sueño" pic.twitter.com/SKH2h6pK4p — Sebastián Torok (@sebatorok) November 17, 2021

El tenista fue operado por última vez este año para solucionar los problemas que sufre con el menisco de la rodilla derecha y también los médicos aprovecharon para tratarle un cartílago, por esa razón su recuperación será más larga de lo previsto inicialmente.

"Lo estoy dando todo en mi rehabilitación, pero seamos claros, mi vida no se va a desmoronar si no vuelvo a jugar una final de Grand Slam. Volver a competir sería mi último sueño y todavía creo que puedo hacerlo, creo en este tipo de milagros", concluyó Federer, con una colección de ocho trofeos en Wimbledon, seis en Australia, cinco en el US Open y uno en Roland Garros.