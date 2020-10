"Hay una persona muy cercana a mí, por una de las cuales estoy hoy parada aquí. Quien me apoyó durante mis comienzos en mi carrera. Hoy está pasando un muy mal momento. No sé si me está pudiendo ver jugar, pero aprovecho esto para agradecerle. Sin él hoy no estaría acá”, dijo la argentina Nadia Podoroska en su misteriosa dedicatoria sin nombre.

“Aprovecho esta ocasión porque nunca se sabe cuándo será la última...”, arrancó la rosarina de 23 años que hoy está en boca de todos. Según informó Infobae, esa dedicatoria especial fue para un hombre de su círculo íntimo que estuvo a su lado durante los primeros pasos como tenista.

La joven promesa argentina también hizo referencia a la pandemia por coronavirus que sufre el mundo y dedicó su triunfo en Roland Garros en especial a los argentinos: “Sé que hay mucha gente en Argentina viendo mis partidos. Siguiéndome. Es mucho el apoyo que estoy recibiendo. Quisiera agradecerles enormemente. Para mí es muy, muy importante. En Argentina están pasando un momento difícil por la pandemia. Para mí es un honor poder darles esta alegría. Ojalá sigamos así”.

Podoroska dio un gran golpe en cuartos de final de Roland Garros imponiéndose ante la ucraniana Elina Svitolina, 5ª del ranking WTA y 3ª pre clasificada. Se impuso por 6-2 y 6-4 en poco más de una hora.

Su pase a semifinales la dejará cerca del top 40 del ránking mundial. Hoy es 131º del mundo.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1313464388398067713 ¡¡¡ME VUELVO LOCO!!!

Con este punto, Nadia Podoroska le ganó a Svitolina, 5 del mundo, y pasó a semis de #RolandGarrospic.twitter.com/Ay0PQFSnDV — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) October 6, 2020

Además, el boleto a semifinales llega con 425.250 euros para ella. Nadia Podoroska, en toda su carrera lleva acumulados 301.547 dólares según el sitio de la WTA.

“Es un poco difícil hablar ahora después del partido, mi inglés no es tan bueno, pero gracias a todos por el apoyo, estoy muy, muy feliz. Hicimos un muy buen trabajo con mis entrenadores durante la cuarentena, creo que por eso estoy aquí hoy”, expresó también en inglés.