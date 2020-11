Nadia Podoroska volverá a jugar tras su hazaña

"Mi objetivo es seguir creciendo, siempre con ganas de ir por más y no perder el foco. Trabajé muchos años para estar donde estoy ahora", declaró la argentina en la rueda de prensa previa al sorteo del cuadro principal del torneo austríaco.

Podoroska comenzó el año en el puesto 258 del ranking WTA y tras su actuación en Roland Garros avanzó hasta la posición 48, lo que constituye el mejor registro de su carrera.

"El hecho del ranking no me cambia nada en cuanto a la preparación, tengo que seguir haciendo lo mismo. En cuanto al entorno, eso está fuera de mi control. Me motiva y me da más ganas poder entrenarme y jugar con las jugadores top para ir mejorando mi nivel", admitió.

En cuanto a sus objetivos en Linz, la rosarina se planteó: "Hacer todo lo que estuve entrenando en este tiempo, es una superficie nueva, que si bien en indoor, no es tan rápida, es más bien lenta, la bola pica y da tiempo. Me gusta, ojalá que me vaya bien".

Podoroska jugó por última vez hace un mes cuando perdió las semifinales de Roland Garros ante la polaca Iga Swiatek, posterior campeona del torneo.

Luego de su participación en el torneo de Austria, la argentina tomará una semana de vacaciones, luego afrontará tres semanas de entrenamiento y a mediados de diciembre tiene previsto viajar a Melbourne para iniciar la preparación del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada 2021.