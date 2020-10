copa-davis.jpg

"El punto más glorioso de la Legión Argentina fue el Masters que gana Nalbandian en Shanghai. Éramos cuatro top ten, una bestialidad, y creo que había dos o tres más dentro de los 15 o 20. Nadie en el mundo podía entender cómo Argentina tenía tantos jugadores dentro de los 15 mejores del mundo, una locura", recordó Coria el Torneo de Maestros de 2005 que contó con su participación y la de Gastón Gaudio, una muestra del momento que atravesaban los argentinos.

Pero más allá de la calidad de los jugadores, no era fácil la convivencia y consultado por Migue Granados por el peor escándalo mediático o deportivo, el hombre de Rufino no tuvo problemas en admitirlo, aunque antes aclaró: "No voy a poner situaciones donde yo no estuve presente porque es tocar de oído y no me interesa pero podría ser la final de 2008 en Mar del Plata", expresó sobre las diferencias que hubo entre Nalbandian y Del Potro por la sede de Copa Davis de aquella definición que terminó con victoria para España pese a las ventajas que tuvo Argentina por la localía, la ausencia de Rafael Nadal y la superficie.

Sin embargo, Guillermo Coria eligió otro momento que lo tuvo a él como protagonista unos años antes, también en una serie de Copa Davis: "De lo que me tocó a mí y no me gustó cómo se dieron las cosas y fui partícipe fue la serie que jugamos contra Eslovaquia que perdimos en semifinales. Yo estaba en China, me fue bien y llegué uno o dos días tarde y pasaron cosas en el vestuario. No hubo piñas, fue una discusión normal pero no fue bueno a nivel grupo lo que pasó. Hubo discusiones, que hablamos de esto, que no hablamos, que habíamos quedado que tirábamos el partido para llegar antes. Yo no voy a tirar nunca un partido ni en pedo porque nunca en mi vida fui para atrás. Fue un malentendido que generó discusiones que no son normales en el tenis", recordó Willy Coria sobre aquella serie de Copa Davis disputada hace 15 años.