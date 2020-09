"No tuve una buena reanudación. No estoy pasando un buen momento. Hay que salir lo más rápido posible y estoy haciendo todo lo que esta a mi alcance, pero me está costando mucho más de la cuenta", indicó Pella en una rueda de prensa virtual.

El zurdo jugador bahiense indicó que las dos semanas que estuvo aislado en Estados Unidos por un falso positivo en el torneo de Cincinnati "influyeron" en su rendimiento físico porque le quitaron "tiempo de preparación"

Desde entonces, Pella perdió en su debut en el Abierto de Estados Unidos, en la segunda rueda de Kitzbühel y en la primera ronda del Masters 1000 de Roma.

"Esto es algo que viví muchas veces, es algo que no me preocupa, no me genera nada. La frustración aparece, y por ahí soy medio chispa y cuando las cosas no salen, rompo una raqueta. Pero es un proceso de agarrar confianza. En algún momento voy empezar a jugar bien y a ganar partidos", expresó Pella.

"Pocas veces me tocó enfrentar en primera rueda a un rival tan duro. Lo pude recuperar, pero el partido fue de una exigencia física y mental gigante", afirmó el bahíense sobre el éxito ante el italiano Salvatore Caruso por 7-6 (8-6), 6-7 (4-7), 7-5 y 6-4.

Pella enfrentará en la segunda ronda de Roland Garros al español Pablo Carreño Busta.