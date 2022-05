Francisco Bahamonde decidió dejar el circuito profesional de tenis y se recibió de contador

-¿Con qué logro deportivo se puede comparar el hecho de haberte recibido?

-Son cosas muy distintas. Siempre digo que lo que me genera el tenis no se compara con nada, pero en lo personal es un logro muy importante. Por ahí se puede comparar como el momento en el que saqué mi primer punto ATP, siendo muy chico. En ese momento decís 'bueno, logré una meta' y a partir de ahí empieza otro tipo de objetivos y se empieza a ejercer la carrera. Así como entré en su momento en el ránking, haberme recibido sería como entrar en el mundo de la profesión.

Francisco Bahamondes (16).jpeg Francisco Bahamonde sigue jugando al tenis pero dejó el alto nivel y se puso a estudiar Foto: Martín Pravata

-¿El deporte te ayudó a estudiar y ser estudiante te ayudó a rendir más como deportista?

-El deporte me ayudó muchísimo, me enseñó un montón de lo que es disciplina y constancia, sobre todo en mi deporte que es individual. Al estar siempre solo aprendí a hacer las cosas por mí mismo, sin esperar ayuda de nadie, y en el estudio es similar. Tenía mis horarios bien ordenados y siempre era consciente de que lo estaba haciendo por mí, como lo hice en el deporte desde muy chico. También el haber mezclado el deporte con el estudio me abrió mucho la cabeza y pasé a no depender solamente del tenis. En un momento pensaba que mi vida era solamente el tenis y en el estudio fui encontrando otras cosas que son parte de la vida.

bahamonde.jpg El contador Francisco Bahamonde tras recibirse en la Universidad de Mendoza

-Hace 5 años decidiste dejar el tenis profesional y empezar a estudiar ¿pensabas que a los 25 ibas a estar recibido?

-No lo pensé mucho. Fue pasando el tiempo, fui avanzando y también la pandemia me ayudó a avanzar con varias materias. Cuando decidí no seguir en el circuito, la verdad es que pensaba que no servía para nada porque lo único que sabía hacer era jugar al tenis y no quería jugar más. Empecé la facultad, no me costó tanto y entre pitos y flautas me encontré con que me quedaban pocas materias y me terminé recibiendo. Es como que se fue dando solo.

-¿Se puede estudiar y competir en el circuito?

-Sería bastante difícil. Por ahí en otra modalidad, cursando virtual, es más accesible, pero que yo sepa nadie o muy pocos lo hacen. Yo cursé muchas materias y otras las rendí libre. Creo que estar en el circuito y estudiar a la vez sería muy complicado porque te demanda mucho tiempo, concentración y es muy competitivo. Tenés que dedicarle mucho tiempo, jugando a medias sería imposible tener buenos resultados.

Francisco Bahamonde (5).jpeg Pancho Bahamonde fue y es uno de los mejores tenistas que ha tenido Mendoza Foto: Martín Pravata

-¿Hoy estás muy lejos del nivel de los profesionales?

-No sé, creo que también depende de lo que uno quiere. Quizás hoy si juego algún Future o hasta un Challenger puedo llegar a tener chance porque siento que el nivel de juego está ahí y veo los jugadores que están compitiendo y siento que podría competir, pero obviamente debería prepararme mejor. Con 3 veces por semana no tendría chance, sobre todo por un tema físico. Quizás gane algún partido pero no podría seguir todo un torneo.

En el Miami Open, pero como espectador

-Estuviste en el Miami Open ¿lo viviste como cualquier persona a la que le gusta el tenis y pensando que podrías estar jugando?

-Un poco de todo. Fui a ver semifinales y cuartos de final y hoy están muchos chicos que jugaban conmigo y por ahí pensás 'qué lindo jugar acá' o disfrutar lo que vivió esa semana Fran Cerúndolo (fue semifinalista), pero también después lo pensás y te das cuenta que esa semana es hermosa, estás en Miami, con muchos argentinos, pero para estar ahí tenés que jugar 30 semanas más, en distintas partes del mundo, que muchas no son como Miami. Por eso te digo que voy como cualquier chico al que le gusta el tenis y también por dentro tengo ese pensamiento de '¿quien te dice?', pero asumo que es algo muy difícil llegar ahí después de tanto tiempo alejado del circuito.

Francisco Bahamonde (8).jpeg A nivel junior, Bahamonde jugó contra los mejores y en los torneos más importantes Foto: Martín Pravata

-¿Con qué jugadores destacados de la actualidad llegasta a jugar?

-Con Zverev, Casper Ruud, Medvedev, Rublev, con Tsitsipas no jugué en contra pero compartimos un dobles. La verdad es que jugué con la mayoría de los que hoy están metidos y en ese momento ya se veía que todos eran muy buenos. Siempre me gustó como jugaba Zverev. Lo veía superior al resto y creo que fue el único que cuando jugué sentí que no tuve chances de hacerle partido. Los demás eran muy buenos, pero nunca se sabe si van a llegar a ser top 10. Pienso que ha habido un recambio generacional en el circuito, que es lógico, y ellos lo aprovecharon.

Francisco Bahamonde (6).jpeg Bahamonde representó al país en mundiales sub 14 y sub 16 y en los Juegos Olímpicos juveniles. Foto: Martín Pravata

-¿Y a los argentinos que están creciendo en el circuito los conocías?

-Son más chicos que yo pero los había visto y en su categoría eran muy buenos, sobre todo Báez. Por ahí Fran Cerúndolo no resaltaba tanto, pero ha tenido un progreso increíble y me alegro mucho por él porque es un chico excelente.

La difícil decisión de dejar el circuito profesional

-¿Qué fue lo que más te cansó y te llevó a tomar la decisión de dejar el circuito?

-Es un poco de todo. El día a día del tenista es muy demandante y no solo por los viajes. A mí lo que más me cansaba era que venía a Mendoza y siempre me estaba preparando para irme, no me sentía nunca en mi lugar. Estaba de paso en todos lados. Creo que eso fue lo que más me afectó mentalmente. Quizás hoy en día hubiera sido diferente porque hay una gira en Sudamérica con un montón de torneos, que antes no estaba, y entonces tenías que ir a Europa si o si.

Francisco Bahamonde (11).jpeg Bahamonde dejó el circuito profesional a los 20 años y habiendo sido el 344 del ranking mundial Foto: Martín Pravata

Esa gira sudamericana es espectacular y se refleja en la cantidad de chicos que no solo se han metido al top 100 sino que empiezan a estar entre los 200 o 300 mejores del mundo. Antes eso era impensado de lograr sin ir a Europa porque acá había muy pocos torneos y había que estar mucho tiempo lejos de casa. Hoy podés ir a jugar más cerca y volver, como hacen los europeos.

-¿Lo económico también desgasta?

-Si, aunque nunca tuve la presión de estar pensando mucho en eso. Por suerte mi papá siempre me pudo ayudar y después tuve la posibilidad de que me ayude la Federación Italiana. Por eso nunca sentí tanto la presión de estar pensando en que si no ganaba un partido no iba a tener plata para ir al próximo torneo o algo así. La presión que más sentía era la de los puntos, de que si no ganás te caes en el ránking o dejás de ser 'Panchito, el próximo Del Potro' o cosas así. El cansancio en mi caso fue más por lo mental, quizás también por mi forma de ser, muy autoexigente.

Francisco Bahamonde (15).jpeg Su carácter autoexigente lo llevó a dejar el tenis profesional Foto: Martín Pravata

Hoy, con más experiencia, veo todo de otra manera. Antes no hacía nada porque no me quería cansar pensando en el tenis. Me exigía mucho y hoy no lo haría porque pienso que hay otras cosas fuera del tenis que al final me ayudan a jugar mejor, no solo entrenar y descansar. De todos modos es algo lógico, uno cuando es chico no lo entiende, va sumando experiencia y aunque ahora entiendo que me lo podría haber tomado de otra manera en ese momento esa autoexigencia también me ayudó a estar 300 del mundo siendo tan chico. Es como que mi forma de ser me dio y me quitó.

Sigue compitiendo en Europa

-¿Cómo es tu temporada tenística fuera de los torneos locales?

-Me voy a Italia dos meses, a jugar interclubes para un club de Calabria, al sur, que es el mismo en el que jugué el año pasado y después juego un mes en Alemania, también interclubes, que son 6 partidos y también en el mismo club del año pasado, cerca de Munich. En Alemania es más corto porque se juega viernes y domingo y en Italia solo los domingos. A veces me pica un poco el bicho de jugar algún future para probarme a ver cómo estoy, pero eso lo voy a decidir más adelante.

Francisco Bahamonde(9).jpeg Panchito sigue dominando el circuito local y jugando a buen nivel en los interclubes de Italia y Alemania Foto: Martín Pravata

-¿Es un nivel competitivo?

-El nivel es muy alto, sobre todo en Alemania. Hay 10 equipos en Primera y 20 en Segunda que es donde yo juego. En Primera son todos jugadores del top 100 y en Segunda el año pasado jugué con chicos que están 400 o 500 del mundo o algunos top 100 en dobles. Está muy bueno y es como que volvés a sentirte profesional por un tiempo. El nivel es similar de un challenger y se juega con mucho público. En mi equipo soy el único que no tiene ranking ATP y está muy bueno poder entrenar y competir con jugadores de ese nivel.

-¿Vas contratado por estos clubes?

-Claro, cobrás por la temporada o por partido, según el contrato. En Italia, por tener pasaporte italiano y haber estado jugando allá, tengo muchos contactos con distintos clubes y en Alemania, un amigo italiano fue papá el año pasado y como él no podía me ofreció ir en su lugar, me fue bien, gané los 7 partidos que jugué y me volvieron a llamar.

Es un sistema por equipos, como como el de la Copa Davis. Se juegan primeros 3 singles a la vez, después otros 3 singles y al final 3 dobles. Son días muy largos y los equipos tienen 10 jugadores o más, según el presupuesto que tengan.

Francisco Bahamonde (10).jpeg El tenista formado en el Mendoza TC viajó por 3 meses a Europa Foto: Martín Pravata

-¿Te dan ganas de jugar algún torneo del circuito?

-A veces me dan ganas. El año pasado volví de Alemania y sentía que estaba para probarme en un future, pero después se hace difícil porque nadie me daría un wild card y para entrar a un torneo tendría que jugar una pre qualy y después una qualy para recién llegar al cuadro. No sé si vale la pena, pero sí me gustaría tener puntos en el ranking, por algo personal y también porque me ayuda, por ejemplo, cuando quiero ir a Italia o Alemania. Yo estuve 300 pero cuando tenía 19 años y hoy no hay una referencia de cómo estoy jugando.

El tenis de Mendoza según Pancho Bahamonde

Al no estar compitiendo en el tour, Pancho Bahamonde tiene la posibilidad de seguir jugando y dominando (es raro que pierda algún partido) los torneos de Primera de la Federación Mendocina.

Francisco Bahamondes (13).jpeg Bahamonde manifestó su deseo de ayudar a mejorar el tenis de Mendoza Foto: Martín Pravata

-¿Cómo ves al tenis de Mendoza?

-Está complicado. No voy a muchos clubes, pero por lo que veo no hay muchos chicos que jueguen, ni tanto entusiasmo como unos años atrás. La última camada buena fue la mía, la del Manu Peña, Bastías y algunos más que teníamos un buen nivel, íbamos a los nacionales y competíamos. También tiene que ver con que es un deporte caro y el país está complicado para viajar, todo cuesta mucho y el sistema de ahora en el que los G2 son regionales hace que los chicos siempre jueguen con San Juan, San Luis o La Rioja. Después van a un Nacional, pero sin tanta competencia y así es imposible mejorar.

-¿Te gustaría hacer algo con tu profesión vinculado al tenis?

-Sí, me gustaría trabajar con el deporte y en la organización, armar eventos o hacer algo más comercial. Me gustaría ayudar a mi club (Mendoza Tenis Club) y siempre que puedo trato de aportar, también a la Federación. Cuando volví de Europa el año pasado tenía ganas de implementar cosas que se hacen allá y buscarle la vuelta para que haya más torneos y que los chicos jueguen más. Me llama la atención la poca gente que hay en los torneos de Primera, salvo algunos como el Crepuscular. Es como que falta motivación y me gustaría hacer cosas para generarla. Entiendo que no es fácil, que todos tienen sus actividades, pero hay que tratar de organizar torneos atractivos porque el tenis está cada vez peor. Hace años que somos los mismos en los torneos de Primera y eso indica que en algo estamos fallando. Creo que esto es algo a nivel nacional, no solo de Mendoza. A veces parece un milagro que sigan saliendo jugadores competitivos a nivel internacional.