¡Desgarrador! Nick Kyrgios y sus pensamientos suicidas

Sufrió su adicción al alcohol y las drogas, empezó a alejarse de sus familiares y amigos. "Sentía que no podía hablar ni confiar en nadie", relató.

"Quiero que puedas alcanzar tu máximo potencial y sonreír. Esta vida es hermosa", dijo el reciente campeón del Abierto de Australia en dobles..

La carta de Kyrgios

"Este era yo hace 3 años en el Abierto de Australia. La mayoría asumiría que me estaba yendo bien mentalmente o disfrutando de mi vida... fue uno de mis períodos más oscuros. Si miras de cerca, en mi brazo derecho puedes ver las marcas de mis autolesiones.

Tenía pensamientos suicidas y literalmente luchaba por levantarme de la cama, y mucho menos jugar frente a millones. Estaba solo, deprimido, negativo, abusaba del alcohol, las drogas, alejaba a familiares y amigos. Sentía que no podía hablar ni confiar en nadie. Esto fue el resultado de no abrirme y negarme a apoyarme en mis seres queridos y simplemente esforzarme poco a poco para ser positivo.

Sé que el día a día puede parecer extremadamente agotador, imposible a veces. Entiendo que sientes que si te abres, puedes sentirte débil o asustado. Te lo digo ahora mismo, está bien, no estás solo. He pasado por esos momentos en los que parecía que esas vibraciones energéticas positivas nunca iban a ser realidad. Por favor, no te sientas solo, si sientes que no puedes hablar con nadie, aquí estoy, comunícate".