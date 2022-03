Del Potro habló de la peor tragedia que vivió en su vida

Del-Potro-dedicatoria-hermana-1.jpg

"Yo perdí a una hermana de muy chico, en un accidente de autos. Es algo que a mí siempre me quedó presente porque yo estaba en ese accidente. Cuando empecé a ganar partidos, me salió solo y natural mandarle un beso al cielo y tenerla presente. Era una manera de dedicarle cada triunfo mío a ella y es algo muy íntimo. Es algo que por ahí la gente no sabe y creo que fue el mejor festejo que pude tener, y hacerla parte de eso. Mi hermana para mí era la más grande y muy especial", explicó Juan Martín, quien tenía sólo 2 años cuando falleció Guadalupe.

La Torre de Tandil es el segundo de tres hijos, ya que tiene a su hermana menor llamada Julieta.

Las malas inversiones de su papá

Luego habló de las malas inversiones que hizo su padre al decir: "Más allá de las cosas que puedan hablar, lo más importante es que en mi familia sabe quién es quién. Cómo nos manejamos en la vida con mi hermana es gracias a mi papá y mi mamá. Y lo otro va por otro carril que se va a solucionar. Ahora hay gente que yo estoy confiando que me va a ayudar. Como yo tengo a mi equipo de entrenador, kinesiólogo, tenis, médico. También está eso y es cuestión de que pase el tiempo, confiar, transcurrir el camino con mi familia de la manera que me merezco".

"Vi a mi papá que se levantaba a las seis de la mañana para ir a trabajar, a mi mamá que es maestra de Lengua y Literatura ir a los colegios de Tandil a dar clases. Mi hermana y yo yendo al colegio. Cada vez que se ahorraba algo de plata era para mandarme a mí a los Nacionales por el país o alguna gira por Europa para poder ir a competir", cerró.