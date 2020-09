Comienza Roland Garros, el último Gran Slam del año

Es posible que más de un espectador frustrado, que con su ticket en el bolsillo tendrá que ir a entregarlo para recuperar el dinero, porque salvo en el Philippe Chatrier el agua prevista promete estadías incómodas debajo de alguna tribuna.

Cuando la Federación Francesa de Tenis (FFT) reprogramó las fechas, indicó que se pondrían a la venta un 40 por ciento de los tickets habituales. Luego, razones de sanidad hicieron bajar esos 30.000 entradas a la venta a 15.000 por día.

Hace poco tiempo, la seguridad de un más que posible rebrote de Covid-19 disminuyó esa cantidad a 7.500 entradas diarias, repartidas en los tres escenarios principales.

Pero hace poco más de 24 horas, el Gobierno francés, ausente en las decisiones anteriores, hizo su aparición para una orden irreversible: solo 1.000 personas por día.

La FFT no tuvo más remedio que acatar, pero respondió con dureza: Roland Garros, con 10 estadios y solo 1.000 personas, no tiene sentido. Ya estamos con todo listo y es imposible decir que no ahora, pero de haberlo sabido 15 días antes, directamente "cancelábamos el torneo".

El mal tiempo del que hablamos conformará a muchos de los que se quedaron con un ticket anulado. Lo contrario ocurrirá con los televidentes de 196 países, quienes tienen asegurados al menos, los cuatro partidos o alguno que se pueda agregar en el Philippe Chatrier, cuyo flamante techo retráctil, tendrá muy activos a los encargados de su funcionamiento.

Un día con los argentinos

La jornada de apertura tendrá, al menos así lo dispone la programación de este domingo, la presencia de cinco de los seis argentinos. Los primeros turnos de los 10 estadios a emplearse comienzan a las 11:00 de París, 6:00 de la mañana en Argentina.

Pero no habrá que madrugar para ver a nuestros compatriotas: el más tardío será Diego Schwartzman, que recién en el cuarto turno enfrentará al serbio Miomir Kecmanovic, un tenista en creciendo con 21 años y 40 en el ranking. Un jugador fuerte, con números que prometen una resistencia ostensible.

En un partido entre dos argentinos, Delbonis y el cordobés Lóndero jugarán en el turno tercero. El ranking favorece a Lóndero, pero el tenista de Azul ganó el único enfrentamiento entre ambos.

Ahora presentamos a quienes mañana tienen la posibilidad de ganar su primer partido en Roland Garros, precisamente en sus debuts en el Grand Slam francés.

Creemos que ambos tienen la fortaleza mental necesaria para el rally del tenis, que es el torneo parisino, a cinco sets y sobre polvo de ladrillo.

Nadia Podoroska, rosarina de 23 años, tras ganar rotundamente sus tres partidos de clasificación, tiene un temperamento que entusiasma.

Y aunque su adversaria, Greet Minnen de Bélgica, tiene mejor ranking en la WTA -110 contra 130 de Podoroska- creemos firmemente en la derecha y la fe ganadora de la argentina.

Otro que viene con mucha fe y la semana pasada ingresó por primera vez en el "Club de los 100", Federico Coria juega en segundo turno en la cancha 12 con un jugador al que no vimos nunca, Ian Jung, un "LL", quien entró por la ventana, con números no prometedores: 25 ATP y 31 años, para el naturalizado de China Taipéi, aunque residente en California.

Una buena posibilidad para que Federico deje de ser el hermano menor de Guillermo, con este despertar a los 28 años.

Los grandes descansan en domingo

Solo un top está programado para este domingo: el finalista del US Open, el alemán Alexander Zverev, para medirse con Novak en un partido que no amenaza ser complicado para el 7 mundial.

Pero el retorno de los brujos, enfrentándose entre sí, hubieses garantizado 16.000 personas en el Chatrier en circunstancias normales.

Justo dos grandes, ganadores ambos de tres Grand Slams y que en el mismo período estuvieron parados un año por lesiones serias y las consiguientes operaciones, están en pleno proceso de un retorno acotado.

Y ese caprichoso jugador llamado "sorteo" los puso frente a frente en la ronda de apertura: Stan Wawrinka versus Andy Murray.

Tanta historia como para llenar la expectativa de un día. Disfrute garantizado.

(*) - Periodista de radio Rivadavia especializado en tenis.