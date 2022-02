El número uno del mundo, que fue deportado de Australia el mes pasado tras una larga disputa judicial, razón por la que no pudo jugar el Grand Slam en Melbourne que conquistó el español Rafael Nadal, fue recibido en Belgrado por el presidente Vucic.

djokovic-vucic-2.jpg Novak Djokovic fue recibido por el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic

"A todos los que decidieron ponerse de mi lado les estoy especialmente agradecido, siempre voy a recordar todo esto", añadió Djokovic en sus primeras declaraciones públicas tras su regreso a Belgrado luego de su expulsión de Australia.

Djokovic hablará en los próximos días

Para el encuentro entre Vucic y Djokovic se reunió esta mañana una auténtica multitud entre periodistas, camarógrafos y empleados que acudieron a ver al campeón.

"Nunca había sucedido que hubiera un número tan grande de personas en la presidencia", dijo Vucic y subrayó :"Jamás había visto algo así, ni siquiera con motivo de las visitas de líderes mundiales como Vladimir Putin, Xi Jinping y el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden", apuntó el mandatario.

Vucic anticipó que Djokovic "les ganará a todos en Roland Garros, Wimbledon y el US Open" y se tomará revancha de lo sucedido en Australia, donde no le permitieron jugar por no estar vacunado contra al Covid.

Djokovic indicó que en algunos días hablará con la prensa y contará detalles de lo acontecido en Australia mientras sigue el misterio acerca de si decidió vacunarse contra el coronavirus o si bien ya lo hizo, así podrá competir en todos los países.