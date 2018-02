Youtube ya permite mostrar pechos femeninos en los vídeos

Youtube siempre se ha caracterizado por su carácter puritano que se traducía en una censura sistemática de los genitales y los pechos femeninos. Sin embargo, la plataforma ha comenzado a levantar la mano y a permitir este tipo de prácticas.





La última polémica en esta línea ha surgido con un vídeo de un grupo musical canario llamado Texxcoco en el que varias jóvenes, incluida la cantante que protagoniza el videoclip, muestran su torso completamente desnudo durante una fiesta en una piscina durante los más de tres minutos que dura la canción.





Tras alcanzar 10.000 visualizaciones, el vídeo fue retirado de la plataforma. Sin embargo, Youtube ha repuesto este sábado el vídeo y puede volver a verse en su canal sin ninguna clase de restricción de edad, lo que significa que no es necesario que los usuarios sean mayores de 18 años para poder disfrutar de su visionado.





En un principio, según informa la agencia Efe, el vídeo se retiró con el argumento de que no se ajustaba a la política de desnudos de la plataforma. "El contenido sexualmente explícito como la pornografía no está permitido. Los vídeos fetichistas serán eliminados o sometidos a una restricción de edad en función de la naturaleza del contenido. En la mayoría de los casos, los vídeos fetichistas violentos, gráficos o humillantes no se mostrarán en Youtube", indica tajante la plataforma.





Sin embargo, cuando la desnudez no es de carácter fetichista, sexual o pornográfico, Youtube se muestra tremendamente ambiguo. "Un vídeo que contiene desnudos u otro contenido sexual puede estar permitido si el principal propósito es educacional, documental, científico o artístico, siempre que no sea gráficamente gratuito. Por ejemplo, un documental sobre en cáncer de mama sería apropiado, pero publicar cortes de dicho documental sacados de contexto no estaría permitido", aseguran.





La cantante del grupo, Adriana, defiende,en declaraciones a Efe, que su vídeo surgió como reacción a la censura que ella misma sufrió hace dos años en la red social Instagram cuando una foto en la mostraba un pezón fue eliminada en menos de un minuto. Asimismo, ha afirmado que tuvo otra experiencia similar en Facebook y defiende que, al igual que el vídeo que colgó hace dos semanas en Youtube, son expresiones artísticas sin ningún tipo de contenido sexual.





Su objetivo, ha añadido, es desexualizar a la mujer y naturalizar su cuerpo "y el único instrumento con el que cuento es con la música".Adriana sostiene que, en pleno siglo XXI, las redes sociales son más retrógradas que la realidad y señala que, con la violencia y los hechos terribles que se muestran en estos canales, llama la atención que se retire un vídeo en el que se ve a un grupo de jóvenes mostrando los pechos.





En el arte y la expresión artística, agrega la cantante canaria, no puede haber una visión conservadora "porque nos lo cargamos".El vídeo retirado y hoy repuesto corresponde a la canción "Velvet Love", tema que supone el segundo adelanto de su primer disco, "Disorder", que publicará el sello Subterfuge. ¿Desnudo artístico, provocación o márketing? decídalo usted mismo.