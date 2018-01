YouTube reconoce que tuvo un año "difícil" y cambia sus reglas publicitarias

YouTube anunció "un nuevo enfoque para la publicidad" a partir de 2018, que incluye tres medidas con las que busca evitar que los anuncios "puedan ser cooptados por los malos actores" y que sí sean publicados "junto con el contenido que refleje" los valores de los inversores.



En una carta publicada ayer, la plataforma de videos de Google asumió que el "2017 fue un año difícil, con varios problemas que afectan a la comunidad y a los socios publicitarios" y que si bien se realizaron ajustes, ahora implementará cambios para que los anuncios no terminen patrocinando malos contenidos.



"Anteriormente, los canales tenían que llegar a 10.000 vistas para ser elegibles para el Programa de Socios de YouTube (YPP, por sus siglas en inglés). (Ahora) Queremos tener en cuenta el tamaño del canal: los nuevos necesitarán 1.000 suscriptores y 4.000 horas de tiempo de reproducción en los últimos 12 meses para ser elegibles".



Por otra parte, explicó que "el tamaño por sí solo no es suficiente para determinar si un canal es adecuado para publicidad" y por ello supervisará "de cerca las señales de la comunidad, spam y otras banderas de abuso para garantizar que cumplan con las políticas".



"Si encontramos un canal que viola repetidas veces nuestras pautas comunitarias, eliminaremos ese canal de YPP. Como siempre, si la cuenta recibió tres avisos de directrices comunitarias, eliminaremos las cuentas y los canales de ese usuario de YouTube", una política que daría mayor relevancia a la opinión humana para complementar la acción de algoritmos que hoy dirigen esas acciones.



Por otra parte, se cambiará el algoritmo que muestra las sugerencias para que "no solo ofrezca el contenido más popular en YouTube, sino también el más investigado".



"Creamos Google Preferred para mostrar los canales más atractivos de YouTube y para ayudar a nuestros clientes a llegar fácilmente a nuestro público más apasionado. En el futuro, los canales incluidos en Google Preferred se revisarán manualmente y los anuncios solo se publicarán en videos que se haya verificado que cumplan con nuestras pautas de publicidad amigable", precisó.



Finalmente, en los próximos meses presentará "un sistema de idoneidad de tres niveles que permite a los anunciantes reflejar su visión de las ubicaciones adecuadas para su marca, al tiempo que comprende posibles compensaciones de alcance".



Se presume que estos cambios se vieron precipitados luego de las críticas que recibió la plataforma por la existencia de canales que simulaban ser contenido para niños pero que poseían temáticas para adultos.



El último caso polémico fue a principios de 2018 cuando Paul Logan, un conocido youtuber, mostró un cadáver en uno de sus vídeos que tuvo lugar en Japón.