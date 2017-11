Uber prevé lanzar un servicio de "taxis aéreos"

El diseño de los aparatos que ofrecerán estos recorridos, muy similares a los helicópteros pero totalmente eléctricos y más silenciosos, fue presentado hoy por el responsable de Uber, Jeff Holden, en la Web Summit que se desarrolla en Lisboa.

El empresario remarcó que este servicio se pondrá a prueba en Los Ángeles, la segunda zona urbana más poblada de Estados Unidos y destacó que el precio del trayecto será similar al del actual servicio transporte en autos UberX.

Asimismo, aseguró que UberAIR está pensado principalmente para compartir viajes, como ya ocurre en la modalidad UberPOOL, y contara para ello con cabinas que tendrán capacidad para cuatro pasajeros.

"Es el principio del fin de los coches individuales", señaló Holden y consideró que en el futuro solo se comprarán coches personales "por cuestiones de hobby".

La empresa aseguró que está en contacto con compañías que pueden invertir en este modelo de negocio, no solo para desarrollar las aeronaves sino para disponer de zonas con helipuertos y que, además, alcanzó un acuerdo con la NASA para el desarrollo de la Gestión del Espacio Aéreo no Tripulado (UTM, por sus siglas en inglés) y de los Sistemas Aéreos no Tripulados (UAS, por sus siglas en inglés).