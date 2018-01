Skype comenzará a utilizar el cifrado punta a punta

Microsoft anunció que está probando el cifrado de punta a punta en Skype, conversaciones que estarán protegidas con el sistema Signal Protocol, un desarrollo sin ánimo de lucro de la Open Whisper Systems, una organización de software gratuito y de código abierto.





La compañía anunció esta función experimental denominada "conversaciones privadas" en una publicación en su blog, la que estará disponible para cualquiera que ejecute la versión beta de Skype Insider en Windows, Mac, Linux, Android o iOS.





"Con Private Conversations (conversaciones privadas), tendrás un cifrado de extremo a extremo en tus llamadas de audio de Skype y los mensajes escritos o archivos como imágenes, audios o vídeos. El contenido de estas conversaciones será oculto tanto en la lista de chats como en las notificaciones para mantener en privado la información que compartes", explicó la empresa.





La decisión fue valorada por Amnistía Internacional: "Hoy, Microsoft ha dado un importante primer paso hacia la defensa de sus responsabilidades en materia de derechos humanos", dijo Joshua Franco, jefe de Tecnología y Derechos Humanos de la organización internacional.





Destacó asimismo que el cifrado "es una herramienta vital para proteger los derechos de los usuarios de Internet a la privacidad y la libertad de expresión", ya que la "investigaciones de Amnistía han demostrado que un número alarmante de empresas deja a los usuarios expuestos".





Para Franco, las empresas que no instalan el cifrado completo "están entregando efectivamente las llaves a los ciberdelincuentes y a los agentes de vigilancia del Estado. A medida que aumentan las comunicaciones en línea, corresponde a las empresas demostrar que están del lado de los derechos humanos: el futuro de la libertad de expresión está en parte en sus manos ".





a ofrece algún grado de cifrado, pero el de extremo a extremo "es más seguro ya que el contenido de los mensajes solo puede ser leído por el remitente y el destinatario y no se quedan en los servidores de Microsoft. Eso no significa que estos datos no puedan ser interceptados de otras maneras, por supuesto, pero es aún más seguro que la mayoría de los métodos de chat en línea", destacó el medio especializado en tecnologías, The Verge.