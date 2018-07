Samsung presenta la primera pantalla irrompible del mundo

La compañía coreana presentó la primer pantalla irrompible del mundo, la cual será usada para próximos dispositivos como smartphones, tablets, consolas y paneles de coches, y Samsung explica que ha sido sometida a las pruebas militares más duras para probar su efectividad, demostrando que es la primera pantalla del mundo que no se rompe.

Obviamente que los materiales de esta pantalla no son de cristal como en la mayoría de dispositivos, pues utiliza un plástico especial que imita al cristal en el aspecto visual y táctil, por lo que los usuarios no notarán con facilidad que no se trata de una pantalla de cristal como la que normalmente utiliza su smartphone.

Una de las pruebas a las que ha sido sometida esta pantalla es a cambios de temperatura bruscos, así como a 26 caídas consecutivas desde 1.2 metros de altura, la cual después de estas pruebas no mostró ni un solo desperfecto.

Samsung menciona que también se realizaron pruebas de caída desde una distancia de 1.8 metros sin que la pantalla volviera a sufrir algún daño.

Así mismo, esta pantalla es flexible, por lo que podrá ser utilizada con facilidad en smartphones con pantallas curvas, o en las nuevas generación de teléfonos flexibles.

Aún faltan algún tiempo para que esta tecnología llegue al mercado de la telefonía móvil de Samsung, es decir, podría ser que veamos estas pantallas hasta el 2020 con el Galaxy S11, pues la empresa no ha dado detalles sobre su llegada al mercado, y tampoco sobre su venta a otros fabricantes.