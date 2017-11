Dos empresas estatales de Rusia invirtieron cerca de 1.000 millones de dólares en Facebook y 191 millones en Twitter en los últimos años, pero en forma secreta por medio del empresario Yuri Milner, reveló la investigación " Paradise Papers ".





Los fondos de cerca de 1.000 millones de dólares con los que Milner compró acciones en Facebook procedían del organismo financiero Gazprom Investholding, pero fueron invertidos a través de diferentes sociedades, reveló la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).





En tanto, la inversión en Twitter fue en 2011 y por 191 millones de dólares, procedentes de VTB, un banco estatal ruso que suele usarse para estrategias políticas, informó la agencia EFE.





Gazprom -una de las empresas más grandes del mundo en el sector del gas- y VTB habían sido sancionadas en 2014 por Estados Unidos, tras el conflicto armado que Rusia protagonizó con Ucrania.





Sin embargo, el papel de ambas compañías nunca llamó la atención en el Sillicon Valley ya que las inversiones en las dos grandes redes sociales se realizaron a través de una red de firmas offshore, según se desprende de la investigación dada a conocer este domingo, que contiene 13,4 millones de documentos procedentes de una compañía del mundo de los paraísos fiscales.





La revelación llega cuando el Senado de Estados Unidos investiga cómo entidades vinculadas a Rusia usaron Facebook, Google , Twitter y otras redes sociales para sembrar desinformación y noticias falsas con el fin de interferir en la campaña presidencial de 2016 en ese país.





Las empresas de Milner llegaron a controlar más del 8 por ciento de Facebook y el 5 por ciento de Twitter, y aunque esas acciones fueron vendidas hace cinco y tres años, respectivamente, el empresario sigue invirtiendo en otros gigantes tecnológicos.





"No estoy implicado en actividades políticas. No estoy financiando ninguna actividad política", subrayó Milner en declaraciones al diario inglés The Guardian.





También aseguró que los fondos procedentes de VTB no le permitieron influir políticamente a los propietarios de Twitter y que no sabía que su inversión en Facebook se beneficiaba de fondos de Gazprom Investholding, dado que esa empresa canalizó la transacción mediante una compañía opaca en un paraíso fiscal.





Por su parte, VTB y Gazprom aseguraron al diario New York Times que sus transacciones no estuvieron motivadas por consideraciones políticas.





El informe "Paradise Papers" está basado en una filtración de datos de Appleby, una firma radicada en Bermudas y dedicada a prestar servicios legales y administrativos para la creación de compañías off shore.





Fuente: Efe vía Télam.