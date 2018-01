Microsoft aclaró cuán lentas se pondrá tu PC por el parche contra Meltdown y Spectre

na falla en el diseño de los microprocesadores puso en vilo a la industria tecnológica en una serire de vulnerabilidaddes conocidas como Meltdown y Spectre, que permiten acceder a información sensible como contraseñas, datos personales y software ante un potencial ataque con una aplicación maliciosa. Este escenario teórico también presentaba una solución que mitigaba el grave incidente de seguridad a expensas del rendimiento del chip de las computadoras personales , algo que Microsoft acaba de confirmar en su blog oficial.Si bien era una consecuencia esperada de acuerdo a varios análisis de especialistas independientes, la publicación de Microsoft en su blog oficial ofrece certezas que permiten medir el alcance que tendrán las actualizaciones que publicará la compañía de forma inminente.

Según Microsoft, tanto Spectre como Meltdown tendrán un impacto mínimo en el rendimiento de los procesadores tras la actualización que ofrecerá la compañía, aunque dependerá de cuán viejo sea el procesador y el sistema operativo.

Para las computadoras equipadas con Windows 10 y procesadores Intel Skylake o posterior (Core iX de sexta generación en adelante), los usuarios no deberían notar un cambio notorio en el funcionamiento de sus equipos, pero en los modelos equipados con la serie de chips Haswell o anteriores, el rendimiento está algo degradado, y en algunas situaciones los usuarios notarán el impacto.

El panorama empeora para los usuarios de computadoras con Windows 8 y Windows 7 con procesadores Haswell o anteriores (donde Microsoft espera que los usuarios noten una baja de performance), mientras que será aún más significativa la merma del rendimiento en los equipos con Windows Server.

En todos los casos, no obstante, esto refiere a ciertas tareas y no a otras (los videojuegos, en general, no están afectados, por ejemplo), por lo que definir un número exacto es complejo. Sí es lógico que los más afectados sean los chips más antiguos, que ya están más exigidos de base.

La compañía dice que prepara una serie de testeos para dar una evaluación más precisa.

Intel, por su parte, asegura que tendrá una actualización de software que permitirá reparar por completo el fallo de diseño, aunque diversos expertos en seguridad consideran que la única forma de evitar esta vulnerabilidad está en el cambio del diseño del procesador.

Cuando se difundió la noticia de estas vulnerabilidades (que afectan también a las Mac y cualquier computadora que use un chip de Intel y, en menor medida, uno de AMD o ARM, sin importar el sistema operativo) se hablaba de una reducción de rendimiento de entre el 5 y el 30 por ciento, algo que Intel desmintió, argumentando que el impacto sería mínimo, y muy dependiente de la tarea encargada a la computadora.

Apple ya publicó parches para macOS y iOS (no dio indicaciones del impacto que tendrán en el rendimiento de una Mac); Google hizo lo mismo con Chrome OS y Android, aunque en este último caso habrá que esperar a que cada fabricante del smartphone lo apruebe. Ayer Microsoft debió frenar la distribución de parches para equipos con AMD, ya que varios usuarios reportaron estar teniendo problemas.