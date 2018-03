Los fraudes informáticos se convirtieron en los nuevos villanos a los cuales todas las empresas les temen en la actualidad ya que son villanos que pueden tener muchas caras, afectar a diversos sectores y atacar de diferentes maneras.





Si bien no es el apocalipsis de la informática, es un asunto a tener en cuenta y no subestimar o minimizar ya que un ataque de estos puede ocasionar grandes dolores de cabeza.





En su estudio 2018 sobre riesgos empresariales, el Allianz Risk Barometer, la aseguradora Allianz reveló que los incidentes cibernéticos quedaron en segundo lugar.





Dato llamativo si se tiene en cuenta que hasta hace muy pocos años estaban en el puesto 15.





Del informe participaron más de 1.900 expertos de 80 países.





No obstante, las compañías parecen no entender la magnitud de este tipo de problemas.





"Cada empresa ha sido o será afectada por algún riesgo cibernético. No es una exageración. En todo caso, no se aprecia bien porque las amenazas no siempre se entienden bien", apuntó Emy Donavan, Global Head Cyber en Alliance.





Señaló además que "más del 50% de las respuestas del informe clasifican a los ciberataques como el tipo de riesgo más subestimado por las empresas".





"Ahora hay múltiples amenazas cibernéticas debido a la gran presencia digital de una empresa", comentó.





Cristian Amicelli, Chief Operating Officer de Mkit, una compañía global destacada en brindar servicios de seguridad informática, advierte que "actualmente Argentina carece de un registro oficial de fraudes informáticos, que agrupe todo tipo de delitos cibernéticos".