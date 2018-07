La compañía Uber es objeto de una investigación por parte de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por su sigla en inglés) de EE.UU. por acusaciones sobre desigualdad de género, informó hoy The Wall Street Journal (WSJ).



El diario neoyorquino, que cita fuentes familiarizadas con el tema, indicó que el caso es parte de una serie de averiguaciones federales contra la compañía.



Como parte de la investigación, que comenzó en agosto del año pasado, pero de la cual no se había informado previamente, la EEOC ha entrevistado a antiguos y actuales empleados, y ha solicitado documentos a los funcionarios de Uber.



El WSJ aseguró que la EEOC, que es la encargada de hacer cumplir las leyes federales contra discriminación, busca información sobre las prácticas de contratación, disparidad salarial y otros aspectos relacionados con el género.



La comisión, que responde generalmente a quejas confidenciales presentadas por trabajadores contra empleadores, puede presentar una demanda o buscar un arbitraje privado, añadió el informe periodístico, que señala que "no está claro si la EEOC tiene la intención de tomar alguna medida contra Uber".



La firma de San Francisco, cuyo director ejecutivo es desde septiembre del año pasado Dara Khosrowshahi, indicó que ha hecho, según el Journal, "una gran cantidad de cambios en los últimos 18 meses", entre ellos la modernización de su revisión y de las prácticas compensatorias.



Además, la compañía lanzó entrenamientos en diversidad y liderazgo para miles de empleados en todo el mundo.



La versión señala que el año pasado, Uber encargó una investigación sobre su lugar de trabajo al exfiscal Eric Holder que llevó a 20 despidos y menciona que otro exingeniero de software demandó en mayo a la empresa por acoso sexual, discriminación racial y otras reclamaciones.



La versión detalla que la semana pasada Uber despidió a su jefa de recursos humanos, Liane Hornsey, después de una investigación interna sobre el manejo que ese departamento daba a las reclamaciones de discriminación racial.



El Journal señala que Uber encara al menos otras cinco investigaciones federales sobre prácticas de fijación de precios, acusaciones de sobornos por parte de ejecutivos de la compañía en el extranjero y uso de software diseñado para evadir a funcionarios locales que rastrean sus operaciones.