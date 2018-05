Instagram ya permite silenciar a tus contactos

A veces ocurre. Sigues a una persona en Instagram por compromiso (trabajo, familia...) pero no te importan nada sus publicaciones, es más, desearías que no aparecieran en tu muro. Si este es tu caso estás de enhorabuena porque la compañía ha anunciado que ahora podrás silenciar los post de cualquiera de tus contactos sin tener que hacerles unfollow y que, además, él o la susodicha, no se enterará de nada.





Esta novedad de Instagram se implementará con las actualizaciones de las próximas semanas pero ya sabemos qué pasos hay que seguir para silenciar a un usuario. Para ello, lo primero es entrar en el perfil de la persona a la que queramos silenciar. Una vez dentro, nos dirigiremos a los tres puntos suspensivos que abren las opciones. Allí, además de Bloquear y Denunciar veremos la alternativa de Silenciar.





Cuando pulsemos en Silenciar, la ventana nos ofrecerá dos opciones más: Silenciar Publicaciones y Silenciar Publicaciones e Historias. Esta segunda, también evitará que veas las stories publicadas por ese usuario.





La acción es reversible por lo que si te arrepientes, siempre podrás dejar de silenciar a esa persona. Así mismo, pese a la activación de esta opción, podrás seguir viendo las publicaciones de tu contacto si entras en su perfil, así como recibir sus mensajes o las alertas de sus menciones y comentarios.