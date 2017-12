Instagram lanzó una nueva función

La sección de noticias de Instagram mostrará a partir de ahora publicaciones recomendadas para los usuarios. Se trata de un cambio que entró en funcionamiento silenciosamente hace un mes, informa TechCrunch.



La función, descrita en el Servicio de Ayuda de la red social, sugerirá publicaciones para el usuario basándose en las cuentas que sigue o las publicaciones que le gustan.



La nueva sección, que se denomina Recomendado para ti, está claramente etiquetada para no confundirla con la propia dedicada las noticias. Contendrá entre tres y cinco publicaciones sugeridas, según el medio.



No es la primera vez que Instagram ofrece contenido recomendado. Hasta ahora había que dirigirse a la sección Explorar para ver publicaciones y videos recomendados ya que no se publicaban directamente en el apartado de noticias. También existe la opción de ver qué publicaciones han gustado a tus amigos en la sección Seguidos.



La inclusión del contenido recomendado constituye una significativa modificación en el seno de la sección de noticias de Instagram. Y podría ser, de acuerdo con TechCrunch, uno de los mayores cambios desde que la sección de noticias pasó de ser cronológica a algorítmica o desde la introducción de anuncios.