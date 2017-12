Facebook dejará de mostrar publicaciones que inciten a comentar o poner Me Gusta

Facebook reducirá de la página de inicio los tipos de publicaciones que usan la estrategia de spam que incita al click (clickbait) -del estilo "dale me gusta o compartí, si sos del signo aries" - para promover el contenido auténtico en la plataforma, informó hoy la red social.



La actualización se implementará en las "próximas semanas" y no afectará a aquellos artículos que le pidan a las personas por ayuda, consejos o recomendaciones, así como a los que circulan sobre chicos perdidos, recaudación de dinero por alguna causa o pedir recomendaciones para viaje.



Según informó Facebook en un comunicado, equipos de investigación revisaron y clasificaron "cientos de miles de publicaciones" para informar un modelo de aprendizaje automático (machine learning) que pueda detectar diferentes tipos de participación.



Por tal motivo, las publicaciones que inciten a los usuarios a "poner me gusta, comentar o compartir" (una práctica llamada en inglés como "engagement bait"), y sean del estilo "etiquetá a tu amigo que" o "compartí esta publicación si", etc), serán disminuidas de la página de inicio.



La intención es reducir la difusión de contenido considerado como spam, sensacionalista o engañoso, para promover en su lugar conversaciones más auténticas, calificó la red social, tras haber sido apuntada como vehículo de campañas de desinformación en los últimos años.