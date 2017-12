Facebook contra los contactos aburridos y molestos

La red social Facebook pondrá a disposición de sus usuarios una nueva función que les permitirá silenciar temporalmente a personas, páginas o grupos cuyas publicaciones no deseen ver en su sección de noticias, según informa el responsable de Producto de esa conpañía, Shruthi Muraleedharan.De esta manera, la función 'snooze' (dormitar), que aparecerá en el menú desplegable de la parte superior derecha de cada publicación, permitirá "dejar de seguir a una persona, página o grupo durante 30 días". Por tanto, no será necesario eliminar o excluir de manera definitiva a un contacto si sus materiales resultan tediosos o molestos.Esta nueva opción, que comenzó a probarse el pasado septiembre, estará disponible en el trascurso de esta semana y busca dar a los usuarios "más control" sobre el contenido que quieren ver: "Continuaremos brindando herramientas fáciles de usar" para ofrecer "una experiencia lo más personalizada posible", agregó Muraleedharan.Facebook subraya que quienes sean silenciados no serán notificados de la decisión. Además, al usuario que ponga en práctica esta función se le informará cuando la pausa temporal esté a punto de finalizar.El modo 'snooze' puede ser revertido en cualquier momento, de manera similar a otras funciones de personalización como 'dejar de seguir', 'ocultar' y 'ver primero'.