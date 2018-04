Aleksandr Kogan, el profesor de Cambridge que ahora se encuentra en el epicentro del escándalo de filtración de datos de 87 millones de usuarios de Facebook, reveló en una entrevista a la cadena CBS que dicha práctica es una cosa "común y normal".



Además, comentó que decenas de miles de aplicaciones obtienen datos de los usuarios de la misma manera que la aplicación que Kogan desarrolló para Facebook: thisisyourdigitallife ('esta es su vida digital', en español).



Según Kogan, la aplicación recopiló información sobre la ubicación, género, fecha de nacimiento de los usuarios de Facebook, así como sobre sus preferencias (políticas también) tras obtener datos de los 'me gusta' que daban. Además, la 'app' recopilaba la misma información sobre los amigos de esos usuarios en Facebook.



Los datos personales de la aplicación luego fueron vendidos a Cambridge Analytica, una empresa consultora política a la que se acusa de haber utilizado esta información para influir en la manera de votar durante la última campaña electoral presidencial en EE.UU.

Sin embargo, Kogan afirmó que no se trata de "un robo de datos", porque los propios usuarios autorizaban esta recopilación, al permitir que la 'app' obtenga acceso a sus datos en Facebook."Así que creé esta aplicación, donde la gente se registraba para hacer un estudio. Y cuando se inscribieran para hacer el estudio, les daríamos una encuesta. Y en la encuesta teníamos solo este botón de inicio de sesión de Facebook. Y cuando [los usuarios] hicieran clic en el botón, nos autorizaban y obteníamos sus datos", ha revelado el desarrollador.Kogan añadió que en Facebook eran conscientes de la recopilación de datos de sus usuarios: "Creo que la idea de que robamos los datos es técnicamente incorrecta. Quiero decir, [en Facebook] crearon estas excelentes herramientas para que los desarrolladores recopilen los datos. Y lo hicieron muy fácil".El desarrollador reveló que no estaba ocultando nada a Facebook, y que los términos de servicio de thisisyourdigitallife decían claramente que si el usuario hace un clic, la 'app' puede "divulgar, transferir o vender sus datos", a pesar de que ello contradecía la política de desarrolladores de Facebook.Según Kogan, "no es un caso especial", sino una cosa "común y habitual" y el problema es "mucho más grande". Según el profesor, existen decenas de miles de aplicaciones que recopilan la información de la misma manera, y en Facebook hacen la vista gorda ante el problema.