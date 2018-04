El gamer argentino dedica hasta 3 horas por día a los videojuegos

La mayoría de los gamers argentinos juega exclusivamente por diversión y para distraerse de sus actividades, dedica hasta tres horas diarias y prefiere competir con otros en lugar de sentarse solo frente a la pantalla, según los resultados de una encuesta realizada a más de 8.000 entusiastas de los videojuegos.





El 62% de los gamers encuestados (de los cuales la gran mayoría -78%- son hombres) manifiesta destinar hasta tres horas diarias como jugador, mientras que el 85% puede dedicarle hasta cuatro horas semanales a ver transmisiones de partidas en directo, reveló la pesquisa realizada por Eventbrite, una plataforma de organización de eventos y venta de entradas online.





Entre las motivaciones, un 60% declaró jugar exclusivamente "por diversión y para distraerse de sus actividades diarias", mientras que el restante 40% admite hacerlo además porque se sienten atraídos por la competencia.





El 54% prefiere las partidas contra otro jugador y un 27% se inclina por los videojuegos multijugador.





En tanto, el 44% de los encuestados considera que "cualquier momento es bueno para jugar", mientras que el 45% prefiere hacerlo por la noche.





En el ranking de los géneros favoritos, puntean los de acción/aventura (Grand Theft Auto, The Last of Us), elegido por un 23%; le siguen los "shooter" (de disparos) en primera persona (Half-Life, Halo), con un 18% de las preferencias; los de simulación (Minecraft, The Sims), 16%; Role-Playing (Mass Effect, Diablo o Final Fantasy), 15%; y las estrategias en tiempo real con títulos como el Starcraft 2, Warcraft en último lugar, con el 13%.