El CEO de Apple no quiere que su sobrino tenga redes sociales

El CEO de Apple, Tim Cook, reveló su deseo de que su sobrino no tenga presencia en redes sociales, tras conocerse los resultados de una encuesta británica que revelaron un aumento de la desconfianza de las personas respecto de Facebook, Twitter y YouTube, informó hoy la prensa británica.



Solo uno de cuatro británicos confía en las redes sociales, y a sus usuarios les gustaría una regulación más estricta, informó hoy la BBC sobre el estudio anual de confianza de la firma Edelman.



Según la encuesta, dos tercios de los británicos cree que Facebook y Twitter no están haciendo lo suficiente para evitar el comportamiento ilegal y poco ético en su plataforma, incluido el ciberacoso y los contenidos extremistas.



En ese marco, durante un evento sobre programación en Harlow College, en el condado de Essex, Cook le dijo a un periodista del diario británico The Guardian: "No tengo un hijo pero sí un sobrino al que le pongo algunos límites".



"Hay algunas cosas que no permitiré. No quiero que estén en redes sociales", afirmó.



El ejecutivo no dio detalles sobre la edad de su sobrino, pero en una entrevista de marzo de 2015 había mencionado que tenía 10 años en ese momento.



La ley de Protección de Privacidad Online para Niños de los Estados Unidos (Coppa, por sus siglas en inglés) impone restricciones a la información que las empresas de tecnología pueden recopilar sobre menores de 13 años, y muchas compañías de redes sociales excluyen, en consecuencia, a los usuarios más jóvenes de sus servicios.



Pero en noviembre pasado, el regulador de comunicaciones del Reino Unido (Ofcom, por sus siglas en inglés) reportó que el uso de redes sociales por parte de menores de edad estaba en aumento, lo que provocó que la organización Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños (Nspcc) acusara a Facebook, Instagram y Snapchat de "hacer la vista gorda" al problema.



Esta semana, se prevé que varios líderes tecnológicos (como la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg; y el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai) se resistan a los llamados a una mayor regulación en las reuniones del detrás de escena, en el Foro Económico Mundial de Davos.