El cambio de WhatsApp que cerraría millones de cuentas

La noticia generó asombro y se volvió rápidamente viral. Es que el servidor de mensajería de Facebook, Whatsapp, modificará sus términos de uso y con eso se podrían cerrar millones de cuentas. Es que, entre los cambios a los aspectos legales, se incluye el aumento de la edad mínima para tener una cuenta.



En concreto, antes del 25 de mayo, se aumentará de 13 a 16 años la edad mínima para poder crear una cuenta. El problema radicará en ver cómo hace la empresa para ofrecer un control sobre la edad. A eso se le suma que en varias escuelas los propios docentes crean grupos de Whatsapp para compartir apuntes, tareas y demás. La empresa tampoco dio estimaciones sobre cuántas cuentas podrían llegar a cancelarse por dicha cuestión, pero se espera que sean millones.



Sin embargo, este cambio también podría servir para aumentar el control parental y evitar que los chicos hablen con personas que no deberían. No obstante todo esto, todavía Whatsapp no anunció la fecha concreta de los cambios legales, ni cómo se implementarán. Por lo que habrá que esperar.