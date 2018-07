Amazon bate récord de suscripiciones en su Primer Day

El gigante del comercio electrónico Amazon anunció hoy que durante el Prime Day, su evento de 36 horas con descuentos para clientes que comenzó este lunes, ha batido un récord de suscripciones y ha superado las ventas de ediciones anteriores.



"Los miembros de Prime en todo el mundo compraron más de 100 millones de productos" y, en comparación, "superó al Ciberlunes, al 'Black Friday' y al anterior Prime Day, con lo que nuevamente este es el mayor evento de compras de la historia de Amazon", destacó la firma en un comunicado.



El lunes 16 de julio Amazon dio la bienvenida a más suscriptores de Prime "que en ningún otro día previo en la historia" de la compañía radicada en Seattle (Washington), aunque no detalló de cuántas personas se trata.



Amazon tampoco desgranó cuánto ha facturado durante el evento, pero sí indicó que los pequeños y medianos negocios que venden en su plataforma tuvieron unas ventas superiores a 1.000 millones de dólares en el Prime Day.



Los suscriptores de Prime, que superan los 100 millones, hicieron compras desde 17 países y, a nivel global, los artículos más vendidos fueron sus productos Fire TV Stick, con mando a distancia provisto del asistente digital Alexa, y el altavoz Echo Dot.



Por países y sin contar los dispositivos de la marca de Amazon, en Estados Unidos los artículos más vendidos fueron las ollas de cocción lenta Instant Pot, los test genéticos de la marca 23 and Me y los filtros de agua personales LifeStraw.



Además, en ese país los suscriptores disfrutaron de una semana de descuentos en la cadena de supermercados Whole Foods, que Amazon adquirió el año pasado.



En España, los superventas fueron la tarjeta de memoria SanDisk Ultra64GB y el robot limpiador Cecotec Conga Excellence; mientras que en México triunfaron el detergente en polvo Ace y el cable USB de Amazon Basics.



Citado en el comunicado, el responsable de los consumidores a nivel mundial de Amazon, Jeff Wilke, destacó que alargar el Prime Day a un día y medio este año permitió "premiar a los miembros" con ofertas, acceso a nuevos productos y experiencias.



Respecto a esas experiencias, la semana previa al evento de compras, Amazon ofreció un concierto por "streaming" en Amazon Music en el que participaron Ariana Grande o Alessia Cara, y retransmitió en la plataforma Twitch un encuentro entre el DJ Deadmau5 y los mejores jugadores de videojuegos del mundo.



Tras el evento, que los analistas estadounidenses estiman generó unos 3.600 millones de dólares hasta la medianoche del martes, las acciones de Amazon tenían un avance casi plano en la Bolsa de Nueva York, en la que hoy cotizaron a un precio récord de casi 1.859 dólares.