Suarez mejoró su imagen pero pasó del primer al sexto puesto en 5 meses

En octubre, la imagen positiva de Rodolfo Suarez mejoró con respecto meses anteriores con el 63,9% de aprobación, esto significó un incremento del 3,1% con respecto a septiembre y pasó del octavo al sexto puesto en el ránking de gobernadores con mejor imagen.

Pero el devenir del mandatario en esta serie de encuestas durante la pandemia no ha sido del todo favorable. Es que quien se sienta en el sillón de San Martín encabezó el listado de mandatarios provinciales en mayo, cuando se comenzaron a divulgar estas mediciones. En ese momento, Suarez tenía el 70,1% de aprobación y quienes no lo apoyaban solo representaban el 27,7%.

En junio, la percepción de los votantes hacia el gobernador mendocino continuó el alza y marcó el 70,7% pero fue desplazado del podio por su par de Salta, Gustavo Saénz, quien mejoró considerablemente su porcentaje al subir del 67,9% al 71,3%.

Cristian Buttié, director general de CB consultora, explicó el contexto en el que se dieron estas mediciones en las que el gobernador de Mendoza se notaba fortalecido y apoyado, mientras que el Gobierno Nacional comenzaba a caer en estas tierras. "Lo que notamos con Mendoza principalmente es un antes y un después con Portezuelo del Viento. Cuando entre los meses de mayo y junio, Alberto Fernández le da la derecha al Gobierno de La Pampa en base a este reclamo para suspender la obra de Portezuelo del Viento, genera en la provincia de Mendoza un rechazo generalizado, que permitió que el propio Rodolfo Suarez -a pesar de la emergencia sanitaria- mantenga un nivel alto de imagen positiva", explicó a radio Nihuil.

Y agrega: "Pero que a medida que fueron pasando los meses el propio Rodolfo Suarez también empezó a caer, producto de esta emergencia sanitaria, el crecimiento exponencial de casos y también algunas críticas propias de la gestión al gobernador de Mendoza".

Así los números lo comprueban. En julio, las calificaciones cayeron el 6,1% y se posicionó en 64,6% mientras que su imagen negativa fue en alza hasta llegar al 35,4%. De esta forma, Suarez salía de los tres primeros puestos de gobernadores "sobresalientes" pero se mantuvo con una estimación "alta". Agosto fue otro mes a la baja y lo dejó en el séptimo puesto del listado nacional. La caída fue del 3,1%, mientras que las opiniones negativa subieron al 38,5%.

El septiembre, la tendencia a la baja continuó con la pérdida del 1,6% de evaluaciones positivas que lo dejaron en 60,1% y con las consideraciones negativas más altas del año que casi alcanzaron el 40%. Finalmente, octubre mostró una cambio en la evaluación de la gestión del mandatario, esto se da luego de la polémica que protagonizó con respecto a una vuelta a una etapa de aislamiento que luego el gobernador adjudicó a una mala interpretación por parte de los usuarios de redes sociales.

Alberto Fernández, Macri y Cristina

A cuatro meses de iniciar su gestión presidencial, en mayo la imagen de Alberto Fernández gozaba de buena salud en Mendoza. El presidente tenía el 57,8% de consideraciones positivas pero, el porcentaje de quienes no lo aprobaban, era también muy alto y llegaba al 42,2%. Es decir, el electorado local era una fiel muestra de la famosa grieta.

Un mes más tarde, y con el conflicto de Portezuelo del Viento de por medio, el presidente caía al 38,5% y sumaba detractores que elevaban su desaprobación al 61,5%. Es decir, casi el 20% en solo 30 días. Con leves alzas y bajas, el mandatario nacional no se logró reponer en Mendoza y se ha mantenido el porcentajes en torno al 40% de imagen positiva.

De esta forma, quien ejerce en Casa Rosada no ha conseguido revertir la constante que mantiene desde junio en la que quienes los evalúan de forma negativa superan el 50% y se mantienen por encima de quienes lo aceptan.

Los números desfavorables de Fernández no han movido la balanza a favor del principal opositor. Así lo demuestra el relevamiento que se realiza sobre la imagen de Mauricio Macri. Evidentemente, el electorado mendocino no encuentra atractivo al ex presidente, quien a pesar de no involucrarse en la arena política durante varios meses no ha logrado en Mendoza que su aprobación supere su imagen positiva. Incluso se mantiene por debajo del presidente que está en funciones y, por lo tanto, más expuesto,

En el reporte de octubre, la aprobación de Macri soló fue del 34,7% y las consideraciones desfavorables llegaron al 64,2%.

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, en tanto, no ha tenido grandes variaciones en la provincia y se ha mantenido desde mayo con un gran índice de negatividad que ha llegado a superar el 80%. Esto hizo de Mendoza desplazara a Córdoba como el lugar donde peor consideraciones tiene en el país.

